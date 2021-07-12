恢复五人堂食 三代同堂五朵金花齐出动

（早报讯）我国从今天起重新开放五人一组的堂食，许多公众迫不及待一早出门用餐，有三代同堂和“五朵金花”聚在小贩中心和咖啡店吃早餐。

杨凤兰（67岁，销售员）和四个情同姐妹的邻居，今天早上8时就相约到明地迷亚熟食中心吃早餐。

这“五朵金花”年龄介于61岁到75岁，过去20多年以来，每天都会一起坐在128号桌子吃饭，风雨不改。但受堂食禁令影响，五人已超过一个月未聚集。

杨凤兰说：“现在可以一起坐了，我们还是会天天下来，一起吃饭聊天比较开心。”

萧培芳（69岁，退休）今早10时和老婆及儿子带着孙女前往红山熟食中心堂食。他透露，自己和妻子过去一个月为了安全起见，都是到儿子家叫外卖或外出打包回家吃。

“但打包回来的食物始终没有堂食的新鲜，买回家后都干去或糊掉，外卖费用也贵。”

虽然有大组人堂食，但受访小贩中心和咖啡店摊主反映多数消费者仍两两出没或选择打包。

记者今早走访多家咖啡店和熟食中心时发现，约八成的食客仍选择两到三个人堂食。

在红山熟食中心经营饮料摊的梁凤友受访时指出，自政府实施两人堂食后，生意锐减七成，但今早的生意回升了两成。

“今早看到很多好久没见的老顾客，他们都很高兴能与更多的家人朋友前来喝茶聊天。”

第115座红山景熟食中心目前仍是最大的活跃感染群，据早前报道，许多小贩的生意惨淡。不过，今早受访的小贩表示生意已开始逐渐回升，但还是比疫情前差约一半。

售卖杂菜饭和粥的陈金凤（59岁）说：“开档首个小时内，前来堂食的人大约有10名左右。大多的顾客向我反映，粥之类的食物堂食还是比较好吃。”

后港一道的咖啡店人潮也不多，据摊位职员透露，今天的客流量和往常差不多。

在后港106 Food Alliance咖啡店工作的彭雪妮（53岁，烧腊摊行政人员）指出，多数居民都选择打包，因此认为就算咖啡店客流量增多，该摊的生意不会有太大的变化。

另外，更多大组食客光顾熟食中心，但清洁工的效率高，托盘归还处及桌面都保持得蛮清洁，大多受访公众也满意自行收盘的措施。

我国落实自行归还托盘和餐具的举措已有一个多月，据了解，明地迷亚熟食中心等熟食中心也增加更多托盘归还架，四周都能看到至少两个归还架。

据记者观察，多家熟食中心各有约10至12个托盘归还架，面对早上的堂食人潮，也没有堆积的现象。

清洁工大约每10分钟清理归还架，或者一看到归还架上有托盘，就会立刻处理。

在红山景熟食中心吃早饭的李彦（37岁，总裁）受访时非常满意政府落实这项举措，让整体熟食中心的清洁度和堂食体验大大提升。

“政府推广几年的项目，都没有很大的反应，如今规定人们需要归还餐具，整个用餐地方干净许多，近几天偶尔出来堂食，明显发现较少鸟类飞来飞去。”

但记者在场观察到，还是有约一成的食客将餐盘留在桌子上。

有食客指出，餐盘归还处的清真字样没有中文翻译，导致他们归还到错误的架子。

78岁的张先生在吃完华人菜饭后，将碗盘归还到清真的架子上。

他无奈道：“我们这些老人家都看不懂英文，我们是想支持政府的，只是很难。”

另一方面，餐馆生意红火，受访业者反映今天午餐时段的生意甚至好过平日的星期一。

粤菜餐馆嘉和的总经理何敦仟（54岁）受访时透露，星期一午餐往往生意平平，被预订的座位不会超过一半，但今天午餐约有七成座位被预订，晚餐时段更几乎订满。

他说：“多数顾客都是四五人一组，当中还有庆祝生日的朋友聚会，以及来谈生意的商务午餐，可见之前因禁止堂食而积压了许多的需求。”

黄素娟（62岁，退休）明天生日，因此她的朋友10天前就预约了今天的五人桌午餐。

她说：“当时政府在暗示7月12日或许可增加用餐人数限制，从两人提高到五人，所以我们先下手为强。”

另一名顾客罗惪名（54岁，商人）前天就预订了一间五人座的包厢，在今天午间来洽谈生意。

他说：“我们以前经常来这里吃饭谈生意，过去几个月内只能用Zoom视频会议，但感觉难免怪怪的。我们还是习惯坐下来一起吃饭，同时联络感情。”