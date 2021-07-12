颜金勇：亚细安能为促进中国与区域贸易联通发挥作用

（早报讯）新加坡能通过增进亚细安和中国企业联系和数据连接，加强区域贸易联通。

东南亚国家在中国的“双循环战略”里的角色将日益重要。贸工部长颜金勇今天（7月12日）在慧眼中国环球论坛说，新加坡和东南亚国家处于有利位置，促进中国、东南亚和全世界之间货物、金融和投资的流动。各企业在后疫情时代寻求重新梳理全球供应链的当儿，东南亚对实行“中国+1”供应链战略的公司是具吸引力的选项。

颜金勇说，新加坡与亚细安经济体和中国的贸易和物流链牢固，并能从两方面加强区域贸易联系。

实体连接方面，新加坡能为亚细安区域和中国的企业进一步开通相互联系。隶属于中新（重庆）战略性互联互通示范项目的“国际陆海贸易新通道”（CCI-ILSTC），疫情期间为促进中国与东南亚之间食品和医疗用品等重要物资的不间断流动发挥了重要作用，去年的货运量年比增长三成。

颜金勇说：“本区域更高度的联通及更多的经济机遇，将在后冠病时期推动区域经济复苏。我们期待更多伙伴和企业参与CCI-ILSTC，加强网络和把握贸易廊道所呈现的机遇。”

新加坡也能协助加强亚细安经济体和中国之间的数据联通。我国除了通过中小企业数码化计划等措施深化企业技能，协助它们把握数码世界机遇，也计划加强供应链灵活性和不同平台间的协作能力，提升竞争优势。

颜金勇说，在“常态不再”的环境里，各国应做好准备，应付频繁出现的颠覆性影响和贸易环境的不断变化。各国必须保持灵活，并确保供应链仍然具有韧性和对彼此开通。

“新加坡和亚细安能在与中国的牢固经济联系基础上继续耕耘，发掘新机遇，加强实体和数码贸易。如此一来，新加坡和亚细安能继续发挥影响力，这个区域也能蓬勃发展。”