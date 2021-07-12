等检测离开医院5小时 确诊客工判监9个月

（早报讯）26岁客工出现冠病症状后急着返乡，竟在等待冠病检测报告时擅自离开医院5小时，结果真的确诊，被判坐牢9个月。

被告是印度籍的客工巴拉干德兰（26岁），他面对三项抵触传染病法令及一项骚扰的罪名。控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并纳入考量。

被告去年5月23日在宿舍出现发烧和喉咙痛的症状，随后被救护车送往新加坡中央医院，当天下午1时40分左右进行了拭子检查，并被告知在等待结果期间，不可离开医院。然而，被告在下午5时35分擅自离开，搭德士到樟宜机场，试图买飞往印度的机票，但遭机场工作人员拒绝。

岂料，他继续在第一搭客大厦逗留了约4个小时才被警方发现，警方护送他回医院。他于5月24日的检测报告显示他感染冠病。

康复后，他被送回宿舍隔离14天，却擅自拿行李，再次前往机场买机票。遭拒绝后，被告在机场过夜，隔天再去投靠亲戚家，亲戚随后打电话通知被告上司。警察抵达单位，才将被告护送回宿舍。

控方指出，被告是传染病法令第17(5)项下第一名被治罪的人，这也是迄今传染病法令下，涉及冠病确诊病患的“最恶劣”的案件。

“被告是一名冠病确诊例，却在接受检测后逃离医院5小时，令公众蒙受受感染的风险。”

控方也指出，他在确诊康复后，却再度逃离隔离的宿舍整整30个小时，再度危及旁人，求判他坐牢10个月以起阻吓作用。

法官最终判他坐牢9个月。