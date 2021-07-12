管制赌博法律今年内修订 内政部征询公众意见

（早报讯）内政部有意明文准许家人和朋友之间当面进行的社交赌博，以及对含赌博元素的游戏活动采取适当的管制。

内政部今天（7月12日）发表文告说，当局今年较迟时候将修订管制赌博活动的多项法律，并邀请公众针对修正建议提出反馈。

有鉴于新加坡人一般接受家人和朋友在家赌博的行为，而且这种行为不会造成太大的治安风险，内政部建议在防止罪犯利用的条件下，豁免这类社交赌博。

至于家人和朋友在网上进行的社交赌博，因为执法相对困难，当局不建议豁免这类活动。根据远程赌博法令，网上社交赌博是违法的。

另一方面，随着科技进步和消费者偏好的转变，赌博和游戏活动之间的界限变得越来越模糊。

为此，内政部建议规定神秘盒子、街机游戏和抓娃娃机等游戏活动的奖品价值不得超过100元，以降低赢取高价值奖品的诱惑。

拟议更新的法律也包括对含战利品盒和角色涂装等虚拟奖品的网上游戏附加条件，确保可转让的游戏物品仅作为游戏和娱乐用途。

内政部建议禁止那些让玩家使用这些物品进行投注或赌博的网上机会游戏。

针对赌博相关法律的刑罚，内政部建议重犯者的刑罚应加重，以加强阻遏作用。不过，这将侧重在协助或经营非法赌博活动者，而不是仅仅参与非法赌博的人。