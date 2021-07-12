武吉巴督巴士转换站车祸 肇祸巴士车长已被捕

（早报讯）武吉巴督巴士转换站车祸后续，警方今天（7月12日）证实65岁肇祸的巴士车长在鲁莽驾驶导致他人重伤的罪名下被捕。11人也已出院，另两名乘客和两名巴士车长则仍留院观察。

这起车祸发生在昨天下午约5时，地点在武吉巴督巴士转换站，涉及的两辆易塔通巴士都是945号路线。

事发时，一辆正要驶出巴士转换站的巴士疑似在转弯时，不知何故撞及一辆载着至少15名乘客进站的巴士，猛烈的撞击力导致后者冲上路肩，先撞倒一旁的绿色栏杆，跟着直坠约三米深的斜坡道后侧翻在地。

据悉，事发地点附近有一个吸烟区，一名休班的新捷运巴士车长就站栏杆附近休息，结果遭巴士撞飞掉落在坡道上。

根据SG Road Vigilante昨午上传一段拍下事发经过的视频，事发时绿色栏杆首先被抛飞落地，新捷运巴士车长接着整个人被重重抛落在栏杆旁边，载着乘客的巴士车头随即往下坠落，整辆巴士跟着越过新捷运巴士车长上方约一两秒，险些把他压在车底，所幸巴士随即往左方侧翻，没有压着巴士车长。

警方受询时证实，65岁肇祸的巴士车长在鲁莽驾驶导致他人重伤的罪名下被捕，案件仍在调查中。

易塔通发言人也表示，原本有14人送院治疗，后来另一人也到医院检查，送院人数增至15人，其中11人目前已出院，另两名乘客和两名巴士车长则仍留院观察。