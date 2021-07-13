（早报讯）本地股市与大部分区域股市收高，新加坡海峡时报指数昨天上扬15.74点或0.5％，闭市报3147.14点。

美国周一股市继续走高，但增幅有所放缓。道琼斯工商指数起0.36%，标普500指数起0.35%，纳斯达克指数起0.21%。

周二值得关注的股票如下：

*胜科工业（Sembcorp Industries）今早宣布与美国创新公司8 Rivers Capital的英国子公司Zero Degrees Whitetail Development达成合作协议，探讨开发英国第一个净零排放的NET电站。

该项目预计生产约300兆瓦的清洁、高效、低成本的电力，并有可能在未来进行扩展。

*新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）旗下所有房地产的收入回升，2021财年第三季每单位派息环比增长11.3％至1.38分，恢复到冠病疫情前的水平。

根据信托昨天闭市后发布截至5月底的2021财年第一至第三季的业务报告，首九个月的总营收同比增长22.2％至2亿零960万元。

营收上升收入好转，主要是因为位于澳大利亚的韦斯特菲尔德马里昂购物中心（Westfield Marion Shopping Centre）比去年同期，多贡献了一个季度的收入。另一个原因是信托位于新加坡和澳洲的商场，为受冠病疫情影响租户提供的租金减免有所下降。

信托预计会在8月25日派发每单位1.38分的股息。

*世界级环球（World Class Global）披露，利华控股（Aspial）全面收购它的协议安排昨天已得到法院的批准。该股最后一天交易日是本月16日，并预计于8月3日除牌。

*KTL环球（KTL Global）提议以约148万元收购电子商务平台EBuy的51%股权，进一步发展生鲜产品业务。

它已同EBuy唯一股东签署不具约束力的备忘录，买价将通过在KTL环球内部发行新普通股来达成。

EBuy在本地为食品服务提供商、零售商、餐馆和酒店分销新鲜产品，并拥有履行中心和送货车队。它也拥有网上超市移动应用。

*新晔集团（Serial System）以每股0.15元配售900万库存股，从中获得的135万元净收益，将用于投资科技领域，并专注于金融科技。完成交易后，集团就形式上计算的每股净有形资产将从15.45美分降至15.41美分。该股报0.152元，无起落。

*飞龙集团（Fragrance Group）披露，总裁兼执行主席许伟明已掌控集团的91.5％股权，因此之前提出的收购献议已转为无条件收购献议。该股收报0.138元，上涨16.95％。