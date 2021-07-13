地铁车厢换新装 欢庆新加坡56岁生日

（早报讯）还有不到一个月就是国庆日了，本地一些地铁车厢穿上国庆主题新装，与乘客一同欢庆新加坡56岁生日。

从即日起至8月11日，五条地铁线（南北线、东西线、环线、东北线、滨海市区线）各有一列以红白色国庆主题装饰的地铁川行。

从陆路交通管理局昨晚在面簿上传的照片来看，列车内壁以漫画式的笔触勾勒出市区风貌。

而今年国庆主题标语“齐心协力，坚毅前行”（Together, Our Singapore Spirit）也显得格外醒目，希望新加坡人保持顽强精神，从“一定行”（can do）的精神中汲取新力量，应对冠病和未来的挑战。

此外，全岛有45个地铁站挂上国庆主题海报，让乘客知道今年如何在家也能一同庆祝国庆庆典。

国防部本月初宣布，今年的国庆庆典将重返滨海湾浮动舞台。为安全起见，今年的参与人数锐减七成，只有1200人，庆典也不开放给公众抽签索票出席，观众席只保留给曾在抗疫前线有过贡献的新加坡人，比如在必要服务工作者或社区义工。