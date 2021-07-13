豪雨导致义顺61街一棵树连根拔起倒下

（早报讯）今早（7月13日）全岛多处下倾盆大雨，导致义顺61街第645座组屋附近一棵树连根拔起后倒下，所幸没有人受伤，也没有压坏公共设施。

义顺集选区议员、内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在面簿贴文说，义顺市镇理事会已迅速采取行动，派人到现场设置路障及指挥交通，以便移除坠落的树。

根据他上传到面簿的照片，那棵树倒落在马路中间，挡住了交通。费绍尔也说，市镇会的承包商将会安排在原址种植另一棵树。

The heavy downpour this morning has uprooted a tree at Block 645, Yishun Street 61. Thankfully no one was injured and... Posted by Assoc Prof Muhammad Faishal Ibrahim on Monday, July 12, 2021

公用事业局今早约7时许在面簿贴文提醒，由于大雨滂沱，一些地区的沟渠和水道的水位已达到90％，有突发性淹水的风险。

这些地方包括：兀兰路/克兰芝快速公路（KJE）、双溪登雅路/双溪登加农业科技园、实里达路/尼蓝路（Neram Road)、杨厝港路和罗弄万国一带的舯舡河（Sungei Tongkang)、仙人掌路（Cactus Road）一带的Puak Besar河、巴耶利峇路上段、武吉知马杜尼安路的森那美中心（Sime Darby Centre）。