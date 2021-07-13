新加坡贸易数据共享平台正式推出

（早报讯）物流业者常因手续繁杂、无法查询货物确切位置等原因而拖慢整个货运过程，新的新加坡贸易数据共享平台可协助业者更准确地实时监控、核实和分享货物流动数据，进而提高工作效率与生产力。

这个平台明年上半年全面采用后，估计每年可为整个供应链生态系统增值约两亿元。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二上午（7月13日）在资讯通信媒体发展局举办的首届新加坡亚洲科技会展（Asia Tech x SG）上致辞时宣布新平台的推出。

这个平台名为SGTraDex，全称是“新加坡贸易数据共享平台”（Singapore Trade Data Exchange）。

也是国立研究基金会主席的王瑞杰指出，由于货物流动的数据可见度有限，物流业者又得填好通关、贸易融资和保险所需的多张表格，买家则无法查询货物确切位置，这导致货流成本增加、整个货运效率变慢的情况。

为了改善这个情况，关注供应链数码化的“新加坡群策群力行动联盟”携手业者和政府机构，共同研发出适用于整个供应链生态系统的SGTraDex平台。

王瑞杰指出，随着国际贸易流通和供应链重组，新平台来的正是时候。“我们的目标是推动处在供应链不同阶段的利益相关者加入，尤其是小型企业，成为这个数码骨干”的一部分。一旦加入，公司就能通过平台与其他伙伴交换数据，而这些数据会以加密的形式传输，也不会储存在平台上。”

他也宣布，新加坡将推出总值5000万美元（约6750万新元）的未来通信研发项目（Future Communications Research & Development Programme）。

通过新项目分别会在新加坡科技设计大学和新加坡理工大学设立测试平台，前者会研究连通性，后者则会专注在如何将研究成果转换成市场可使用的实际方案。

新项目也会推动新一代通信设备的人工智能与网络安全研究工作、提供奖学金以及促进通信科技的国际合作，包括与芬兰的6G网络旗舰计划达成合作关系。