本地首个自动化家用电器回收设施启用 每小时能处理约25至30台大型电器

（早报讯）本地首个全自动化大型家用电器回收设施自今年3月投入运作以来，共处理约1000吨的冰箱、电子信息通讯科技用品等电子垃圾。

大型家用电器用品回收公司EWR2坐落在大士一带，每年能够处理1万3000吨大型家用电器和电子信息通讯科技用品。

与其他回收公司不同的是，EWR2主要处理大型家用电器如冰箱、洗衣机，同时也使用全自动化的程序，减少人力。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今早（7月13日）走访了EWR2回收设施。

EWR2执行董事黎华生受访时说，自动化的大型家用电器处理设备，每个小时能处理约25至30台的大型家用电器。他指出，通过使用自动化的程序，回收一架冰箱所需的人力也从10到15人减少至约四人。

每一架冰箱可回收的材料有塑料、海绵和铁，高达八成的部件可再循环利用。

黎华生说：“若接下来大型家用电器的回收量有所增加，我们也将扩大设备，以提高我们所能处理的电子垃圾。”

我国从本月起正式实行首个全国电子和电气废物管理系统，规定大型电子产品制造商和进口商须负起制造商延伸责任（Extended Producer Responsibility），出资让受委的制造商责任计划业者欧绿保集团（ALBA Group）回收和再循环商家售出的电子产品。

受管制的商家约有200个，若以他们卖出的产品重量来计算，这些商家占了本地市场九成的份额。他们必须缴付会员费维持制造商责任计划业者的运作，再视回收电子垃圾的多寡，另支付收集和再循环费。

当局也将陆续在全国300多个地点摆放回收箱，让公众投掷废弃电子产品，大型制造商和进口商也必须负责妥善处理流入市场的产品。