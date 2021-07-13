本地指挥家陈志刚突发心脏病英年早逝

本地交响乐指挥家、布莱德岭交响乐团音乐总监陈志刚昨天（12日）因心脏病突发英年早逝，得年44岁。消息突然，震惊乐界。

陈志刚2012年从布莱德岭交响乐团首任总监甄炎荣手中接棒，以自身对“社区”的想象为交响乐团注入了新的活力，拓展乐团的曲目，也改变乐团吸引民众参与的方式。2016年，他招募素人组成合唱团Joy Chorale，演出贝多芬《第九交响曲“欢乐颂”》，同时积极推广本地作曲家的作品，如本地先驱作曲家梁荣平的《第二交响曲》。

去年疫情封锁期间，陈志刚与亚洲文化交响乐团音乐总监郑逸杰共同策划相信是世界首例的线上指挥大师课，提升自身和本地指挥的专业水准。他们邀请到新加坡华乐团音乐总监叶聪授课，在两个月的时间里，共有74人以学员或旁听的身份参加了三场工作坊。

今年上半年，陈志刚与郑逸杰和杨秀桃音乐学院指挥科教师连汶华三人成立了指挥联合会（亚洲）（Conductors' Collegium （Asia）），为本地指挥行业提供一个整合资源，交流信息，提供咨询的平台。

郑逸杰透露，昨晚7时30分是指挥联合会（亚洲）成立后的首次活动，通过Zoom平台在线上举行。陈志刚未能出席，今日传来噩耗，众人都很错愕悲痛。

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