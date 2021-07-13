4理工生拍方言短片 鼓励长辈接种疫苗

（早报讯）“阿公阿嬷，免惊打针！”四名新加坡理工学院学生发起方言短片教学，用生活化的诙谐短语，鼓励年轻人学习方言，进而鼓励身边的长辈接种疫苗。

全国疫苗接种计划如火如荼展开，但染病后病情会更为严重的高风险年长群体中，70岁及以上的接种率大约为六七成，仍有待加强。

四名来自新加坡理工学院的学生受此启发，于是携手Tribal Worldwide Singapore，集思广益，希望发挥所学来鼓励年长者安心接种，同时也希望作为青年一代为“保家卫国”出一份力。

就读电视与数码媒介创意写作文凭二年级的黄天恩（18岁）以及媒体与传播文凭二年级的黄惠仪（18岁）受访时说，起初想要制作纪念册或指导丛书，后来在Telegram公开资讯群组“CB Daiji”（福建话意指“什么事情”）团队的协助下，小组决定制作五支方言教学影片，来消除年长者对于接种冠病疫苗的疑虑。

五大方言包括福建话、广东话、潮州话、客家话和海南话，是本地年长者常用的主要方言。

黄天恩和黄惠仪说：“找出鼓励年长者接种的最佳方式，以及制作有关联且具传播性的内容是我们面临的一些挑战。”

为此，小组与Tribal Worldwide紧密合作，从6月假期开始，每周来回多次会议和讨论，同时也咨询了团队中擅长方言的人，加强精准度的同时也保持短语的幽默性。

同时，由于当时是高警戒解封第二阶段，时间和拍摄限制也加剧了挑战，小组须找出相对容易制作的方式来完成。

因此，从构思方言短语、审查、制作，到如何将讯息传播出去，花了大约一个月才完成。

“我们也希望我们的同龄人能够通过这些方言影片，与他们的祖父母和亲人建立联系，并获得乐趣。我们也希望能看到越来越多年长者接种疫苗。”