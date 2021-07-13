淡马锡2021财年投资组合净值达3810亿 创历来最高纪录

（早报讯）淡马锡控股（Temasek Holdings）截至今年3月底的2021财年投资组合净值达3810亿元，创下历来最高纪录，比上财年增加750亿元。

集团今天（7月13日）发布2021财年年度报告，一年期股东总回报率为24.53％，扭转上财年跌至负值的情况。10年期和20年期股东总回报率分别是7％和8％。

集团2021财年的投资额达到490亿元，脱售额则是390亿元，双双创新高。

亚洲依然是淡马锡主要投资重点，中国（27％）和新加坡（24％）占比最大，之后是美洲（20％）、欧洲、中东和非洲地区（12％）。

在这一年里，美洲占了新投资的最大份额，其次是新加坡和中国。

十年来，集团在发达经济体的基础资产（underlying assets）曝险已经增加到大约60％，包括新加坡、北美、欧洲、澳大利亚和新西兰，以及日本和韩国。

在这一年里，集团也改变了对全球长期趋势的看法，更加关注与四个结构性趋势相一致的新机会，这包括数码化、可持续生活、未来的消费和更长的寿命。

与此同时，可持续发展依然是集团的核心。集团的目标是到2030年将投资组合的净碳排放量减少到2010年水平的一半，致力于在2050年之前实现零碳排放的目标。

淡马锡国际首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）说，淡马锡可以帮助企业蓬勃发展，并应对这个时代的全球挑战。

他说：“我们通过资本部署，来刺激创新和增长，发展人力资本以提升能力和增强潜能，启动自然资本以促进可持续解决方案，以及通过社会资本改变人们的生活，创造一个更包容和坚韧的世界。”

淡马锡国际气候变化应对策略部执行总经理梁锦慧说：“作为一个投资者，我们已经将气候因素纳入我们的投资过程，并在我们的分析中引入了碳定价。我们以每吨二氧化碳当量定价42美元的高门槛开始，部分原因是我们希望更快地过渡到一个碳中和的世界。”

整体而言，集团对全球经济在中短期内的复苏持谨慎乐观态度，预计全球经济将在宽松的财政和货币政策的鼓励下稳步复苏。