以视频威迫性侵少年 男子判监5年半

（早报讯）已婚男网上以20来岁女郎的身份，诱导14岁少年开视讯自慰，录下视频后威迫对方为他手淫和口交，在东窗事发后畏罪潜逃10年，在马来西亚被捕后被遣送回国。男子昨日被判坐牢五年六个月。

现年57岁的林良士（译音）共面对七项控状，包括刑事恐吓、非礼、以及性剥削青少年等。

被告于2005年9月24日，通过网络清谈（mIRC)，认识一名当时只有14岁的少年，自己则谎称是名20来岁的女郎。被告游说少年通过视讯自慰，并用手机拍下他自慰画面，也取得少年手机和家里电话号码。

少年以为被告是女性，因此有求必应，但他在家中电话接到陌生人的来电后起疑。被告后来承认自己是男的，但已掌握少年自慰的画面，逼迫对方再次通过视讯自慰给他看。

他同天约少年见面，并带少年到办公室，为少年口交，还逼少年为他手淫。

隔天，被告再次要求少年通过视讯手淫遭对方拒绝。少年两天后报警。被告在2010年间畏罪潜逃，去年2月13日从马来西亚遣送回国面审。

主控官庭上说，被告以少年自慰的视频威胁他，少年才答应见面，并非礼及性侵受害者。主控官指出，被告利用网络“猎捕”少年，被控前又畏罪潜逃，基于上述因素下应当严惩，判他坐牢六年。

法官下判时说，被告预谋干案，一步步诱导少年堕入圈套，对少年造成精神创伤，最终判他坐牢五年六个月。

被告闻判后说：“我想跟法官讲，让我跟当事人和当事人的家人说对不起。”

他说，他为自己做的事感到羞耻，向妻子和女儿道歉，并承诺以后不会再犯。