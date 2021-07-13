统计局：本地退休住户CPI去年涨0.1％

（早报讯）本地一般住户去年的整体物价下跌0.2％，但对于没有受雇的65岁及以上退休住户而言，由于食物和医院服务费用增加等原因，物价略起0.1％。

新加坡统计局今天（7月13日）发表了退休住户和育有孩童住户消费价格指数（CPI）的报告。

统计显示，去年本地住户整体物价下跌0.2％，其中收入位于最低20％住户的物价下跌0.1％，中等收入住户的下跌0.1％，位于最高20％住户的则下跌0. 2％。

不过，退休住户的物价仍微涨0.1％。统计局文告指出，上涨的食物（不包括餐食服务）和医院服务费用在退休住户总开支中占比较高，而私人交通等可自由支配的开支则因占比较低，即使费用下降也没有明显拉低CPI。

同时，去年1月提高的学前教育津贴虽然拉低了其他多数住户类别的CPI，但也并未对退休住户的CPI造成影响。

住房与水电、食物和医疗仍是退休住户在2019年的前三大开支，共占总开支的72.5％。这些住户的医疗占总开支的11.2％，高于其他住户类别。

另一方面，针对育有孩童的住户，他们的CPI去年下跌0.4％，是所有住户类别中跌幅最大的，主要受惠于去年1月提高的学前教育津贴。这类住户在2019年的前三大开支是住房与水电、交通和食物，共占总开支约60％。

根据统计局定义，退休住户的成员都须是65岁及以上，而且没有受雇。育有孩童的住户则是指住户参考人育有至少一名未满16岁孩童。