上载采访老妇视频 TOC拒绝老妇儿子的道歉要求

（早报讯）85岁老妇未戴口罩遭警员“围堵”视频，今年5月引起关注，老妇儿子本月7日发律师信给转载视频和上载采访老妇视频的网上新闻平台The Online Citizen Asia（TOC），指TOC“判断失误”，要它道歉，期限为昨天（12日）。

不过，TOC昨天通过代表律师林鼎（Carson Law Chambers）回复老妇儿子，表明采访老妇的过程“恰当和公平”，所以拒绝道歉。

林鼎律师今早回复《联合早报》询问时，表示无权披露详情，“若要更多详情，请向对方索取。”

《联合早报》今天向代表老妇儿子的Forte Law LLC高级董事阿南律师（Anand Nalachandran）查询事件进展时，阿南律师取得老妇儿子的同意，将要求道歉的律师信和TOC的回复信件发给《联合早报》。

根据林鼎签发的律师信，TOC那次采访老妇时，有一名资深的慈怀疗护（palliative care）医疗人员在场，而那次访问其实是由该医疗人员负责。

采访时，该医疗人员和TOC没觉察到老妇无法记得5月17日事发经过，“我们的客户十分尊重老妇，确保她的身份受到保护，在视频中模糊她的脸部。”

林鼎指是警方的文告“形容老妇有失智症”，所以“任何不幸的公众反应是警方作为“，并指老妇儿子如果认为有造成伤害，“应该去找警方”。

针对内政部长兼律政部长尚穆根指TOC引导老妇说某些话，林鼎说，他的客户完全否认部长所作的“错误和站立不住的指责”。

阿南律师告诉《联合早报》，他的客户在研究林鼎的回复信。

根据阿南律师于本月7日代表老妇儿子发给TOC的律师信，TOC相信是于5月24日访问老妇，却事前没联络老妇的家人。

5月25日，TOC在面簿上载访问老妇的视频，也提及警方的相关面簿贴文。

信件指老妇的儿子为年迈母亲受访，但家人没得到通知，结果事件被宣传的情况而感到难过和沮丧，老妇儿子尤其关注视频已被广传。

“既然TOC已知道老妇的情况，请确定视频是否还在TOC的网站，以及是否准备承认和为这样的判断失误道歉。”

今年5月18日，网民nichology在社交媒体Instagram发文，声称四名警员奚落和斥责一名没戴口罩的老妇，两个网络新闻平台TOC和Singapore Uncensored，在同一天转载这则贴文。

警方后来发文告说，公众发现看似迷路的老妇在义顺5道第743座组屋，而且没戴口罩，因此报警。

警方相信老妇患失智症，帮她联系帮佣带她回家。事发时是晚餐时间，警员关心老妇，还买食物给她。

内政部于21日发文告指网民散播假信息，网民和两个网络新闻平台都接获更正指示，而他们随后也遵照指示更正贴文。

可是，同月25日凌晨，TOC却上载访问老妇的视频，反驳警方有关协助失智老妇的澄清。

警方当晚临时召开记者会，并公布警员的随身摄像镜头画面以正视听。

内政部长兼律政部长尚穆根在记者会上严厉指责TOC行为“不道德”“恶毒”及“卑鄙”。

他接受媒体访问时说，老妇的女儿向警方证实母亲患有失智症，而她感觉母亲被人利用，以编造一则不实的故事。

他说，为了还原事件真相，警方决定公布随身摄像镜头画面。“他们采访老人家，引导她说某些话，这真的是很卑鄙的行为……这是他们对警方的恶意攻击。”