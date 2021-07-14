（早报讯）华尔街隔夜股市三大股指周二下跌，跌幅介于0.31%至0.38%。

本地股市在区域股市上涨的带动下，连续三个交易日收升。新加坡海峡时报指数昨日上升19.67点或0.63％，闭市报3166.81点。

周三（7月14日）可关注股票：

*新加坡交易所（SGX）宣布推出三个新的远期运费合约（forward freight agreement）及液化天然气船只的期货合约，以扩展海运领域清算服务。

*目前停牌的毅之安（Ezion Holdings）披露，分别以346万美元（469万新元）和802万美元脱售两艘拖船及全资子公司Teras Sunrise的100％股权。

*建利控股（HS Optimus，旧称KLW Holdings）披露，旗下全资子公司Ambertree Vic Mel与82 Westgarth Pty达成投资（债务）和营销协议，前者将延长后者贷款200万澳元（204万新元)以收购位于澳大利亚墨尔本的永久仓库大楼进而发展成住宅项目。与此同时，前者会被委任为顾问，为该住宅项目提供开发及销售支持营销服务。

*专业工程服务公司Acromec子公司将与战略伙伴Tako Ventures LLP合资建立、拥有和运营生命科学孵化器。

*mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）的独立审计师表示，考虑到集团在截至今年3月底的财年里蒙受的9950万元净亏损，以及超过资产的1亿1950万元负债额，因此集团继续经营下去的能力具有实质的不确定性。集团吁请股东查阅在15日之前公布的年报，以了解经审计的整体集团业绩。

*KTL环球（KTL Global）今早开市前要求暂停交易，表示之后有事情要公布。KTL昨晚披露计划注资148万元收购本地电商Ebuy的51％股权。双方已签署合作谅解备忘录，KTL将在内部配售新股来筹集收购经费。

*美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust）旗下的Urban Commons Queensway（简称UCQ）获得美国破产法庭的批准，可拒绝履行游轮玛丽皇后号酒店（Queen Mary）的租赁与经营协议。公司将不再持有玛丽皇后号的租赁权益。

*Kris能源（KrisEnergy）的清盘申请获得开曼群岛（Cayman Islands）法院的批准，并委任位于开曼群岛和新加坡的企业顾问公司负责清盘工作。