凯发清盘审讯定在7月21日

（早报讯）凯发集团（Hyflux）原定前日展开的清盘审讯已延期至7月21日。

凯发的司法管理人保华（Borrelli Walsh）今早（7月14日）披露上述消息。保华于上个月申请让公司清盘，高庭原定周一（12日）展开的审讯却临时延后，因为阿拉伯联合酋长国公用事业集团Utico希望阻止凯发清盘。

据了解，Utico有意向高庭提交一份宣誓书，表示有能力满足司法管理人提出的最低注资要求。法官艾迪阿都拉（Aedit Abdullah）虽然没有接受Utico的宣誓书，但指示司法管理人将宣誓书转发给所有债权人的代表律师，供债权人斟酌的同时，也要求司法管理人就Utico的立场作出回应。

按照一般程序，如果债权人认为有理由反对清盘，那么他们可以提出反对意见，法官将在审讯时处理。

一名代表律师日前受访时说：“Utico即不是债权人，也不是公司股东，本来就没有‘资格’插手。”

Utico在司法管理人向高庭申请让凯发清盘之后，再度表示有意注资凯发。然而，司法管理人指出，Utico无法满足注资最低要求，因此已经终止双方的讨论，并表示这不影响清盘申请。

司法管理人提出的最低要求包括支付一笔不可退款的押金，以及提出证明有足够资金完成注资。