登格蓄水池浮动太阳能厂正式开幕

（早报讯）位于登格蓄水池的本地首个大型浮动太阳能光伏系统今天（7月14日）正式开幕，所生产的洁净能源可满足我国五个水供处理厂的电力需求，从而抵消公用事业局每年7％的能源需求。

由胜科工业全资子公司胜科新加坡太阳能公司与公用事业局（PUB）兴建的胜科登格浮动太阳能厂（Sembcorp Tengeh Floating Solar Farm）占地45公顷，相当于45个足球场大小，覆盖了登格蓄水池三分之一的水面面积，是全球最大的内陆浮动太阳能光伏系统之一。

这座浮动太阳能厂由12万2000块太阳能板组成，可生产60兆峰瓦（megawatt-peak，简称MWp）电力，足以为本地所有五个水供处理厂供电，从而抵消公用事业局每年7％的能源需求。这相当于为1万6000个四房式政府组屋单位供电，同时减少相当于7000辆汽车的碳排放量，使我国成为全球少数拥有100％绿色水供设备的国家。

李显龙总理今早在开幕仪式上致辞时说，这是迈向可持续“绿色新加坡”的一个重要里程碑。我国必须继续寻找方法减少对化石燃料的依赖，以满足我们的能源需求。

“希望这个项目会推动我们的太阳能与可再生能源产业，为在新加坡和区域建造更多这类设施铺路。这将使我国在过渡到低碳未来的同时，向环境可持续发展迈出一大步。”

李总理也说，新加坡如今是全球太阳能密度最高的城市之一。自2015年以来，我国的太阳能装机容量已增加超过七倍，预计到了2030年将提高到至少2千兆峰瓦（gigawatt- peak，简称GWp）。

位于勿洛蓄水池与实里达下段蓄水池的浮动太阳能厂，料在今年较迟时候竣工。

胜科登格浮动太阳能厂于去年8月开始兴建，上月正式投入运作。 光伏系统的每个部件都是根据本地气候条件精心设计和挑选，以减少对环境和水质的影响，并可使用长达25年。

浮动太阳能厂使用双层玻璃的光伏组件，而不是常用于屋顶太阳能板的单层玻璃，这使组件在潮湿环境中更持久耐用。由于蓄水池环境较清凉，水上太阳能板的运作效率比传统的屋顶太阳能板高出5％至15％。

支撑光伏组件的浮台，则由经认证的食品级高密度聚乙烯塑料（HDPE）制成，具抗紫外线功能，可防止因强烈阳光照射而退化。