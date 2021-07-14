KTV夜店感染群扩大 专家：或升至最少50起 影响月底防疫放宽

（早报讯）KTV夜店感染群持续扩大，新加坡夜生活娱乐总商会指出，业者相信是违反了安全管理条例，对此深表失望。受访专家预计，该感染群的病例可能增至最少50起，若病例激增，可能影响我国原定本月底进一步放宽防疫措施的计划。

与越南陪酒女郎有关的KTV夜店感染群昨天新增八起病例，目前累计12起。由WU Bistro公司在黄金坊经营的泰国夜店Club Warm Up、布业中心的鑫天地（Club De Zara），以及Club Dolce将关闭至本月27日进行清洗。

新加坡夜生活娱乐总商会会长王汉平受访时说，在疫情期间，夜间场所不能让陪酒女郎到不同桌与顾客交流，但可能出现病毒传播的KTV夜店，相信仍允许这类行为。

“KTV夜店获准转型为餐饮场所重开，但一些业者却不遵守安全管理条例，这让人感到非常失望。”

对于有业者指出，越南籍的陪酒女郎其实是顾客而非工作人员，王汉平认为，就算她们的确是顾客，业者仍必须确保不同组的顾客之间没有相互交流，做好防疫措施。“当时本地只允许两人一组堂食，若顾客之间都没有交流的话，相信病毒也不会扩散开来。”

王汉平说，总商会接下来将向所有夜间场所业者发出通知，提醒他们遵守安全管理条例，再次向他们强调遵守条例的重要性。

国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时说，虽然受影响的KTV夜店已经转型为餐饮场所，但在确保顾客没有互相交流方面的执法行动仍须加强，以避免这类事件再次发生。他预计，KTV夜店感染群的病例下来还将增加。

“随着当局的追踪工作以及进行冠病检测，下来一个星期的病例会继续增加，一些确诊病例也可能将病毒传给他们的家人。这就像之前在泰国、日本和韩国等地的情形一样，因夜间场所的活动，导致病例激增。”

张毅颖认为，若感染群的病例快速增加，这可能会影响我国原定在7月底进一步放宽防疫措施的计划。

传染病专科医生梁浩楠也认为，这次出现的KTV夜店感染群，或可能成为另一个类似红山景巴刹与熟食中心的大型感染群。他预计，该感染群的病例可能会上升到至少50起。

梁浩楠说，虽然我国出现新的KTV夜店感染群，但他相信这不会导致当局收紧目前的五人堂食等措施。

“虽然是有收紧的风险，但可能性并不大，这样的做法不符合我们将冠病视为地方性流行病（endemic）的生活方式。”