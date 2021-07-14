内政部会履行对英国政府承诺 不鞭打抢劫犯罗奇

（早报讯）打抢渣打银行的加拿大籍男子罗奇将不会被鞭，内政部受询时证实，新加坡政府正在着手处理相关程序以履行对英国政府的承诺，当局也不会在取消鞭刑后以其他刑罚取代。

罗奇（David James Roach）承认一项抢劫罪名和一项转移赃款出境的罪名，这个月7日被判坐牢五年和鞭打六下。

针对当局可能如何处理罗奇的情况，资深律师图莱辛甘（Eugene Thuraisingam）受访时说：“要豁免鞭刑最直接的方式是向总统申请特设。只有总统有权赦免被告，让他免于接受我国法令中强制的某项刑罚。”

罗奇于2016年7月7日上午打抢位于荷兰巷的渣打银行分行，劫走3万多元现金。他事后潜逃至泰国，入境时因没申报携带巨款而被捕，判处14个月监禁，刑满出狱后被当地政府遣送回加拿大。

2018年1月，罗奇在遣返加拿大途中过境伦敦，我国政府因此寻求英国政府协助把他引渡来新，并答应不会让罗奇接受鞭刑。这是因为英国已在1948年废除鞭刑，英国政府须确保犯人被引渡后同样不会面对鞭刑。

不过根据新加坡法令，抢劫罪名带有至少六下的强制性鞭刑。就此，内政部和总检察署在案件下判当日曾发联合声明指出，新加坡和英国理念不同，不认为体罚不人道或违反国际法律，但为了引渡罗奇回新受审，我国向英国政府承诺不让罗奇接受鞭刑。