今晚游轮行程取消 乘客扑空失望而归

（早报讯）原本要乘搭今晚（7月14日）世界梦号航次的旅客，今午抵达游轮中心时才发现行程已被取消，失望而归。

据记者观察，今早10时左右，有三名相信是乘搭今晚航次的旅客，搭德士抵达游轮中心接受行前检测。他们相信对航次取消并不知情，经过工作人员解释后，只好返回。

黄女士（51，餐厅服务员）受访时说，今天为了庆祝51岁生日，特地请假和丈夫一起来搭游轮。“我们住在蔡厝港，一早起床10点就搭地铁出发，来到这里才发现航次取消，有点失望。“不过，她也表示理解，可能改期以后再来乘搭游轮。

一对年轻情侣告诉记者，他们并没有收到任何通知，抵达游轮中心才得知航次被取消。他们是特地请了假，乘搭游轮当作旅行，得知取消后有点失望。

“现在还不知道要怎么办，有点失望，不过也可以理解游轮公司的安排。“

世界梦号游轮原本计划让今早回新的旅客下船后，晚上9时再搭载新一批旅客出发，进行三天两夜的Super Seacation航程，不过由于船上出现疑似冠病病例而被迫取消。

出现疑似冠病病例的世界梦号游轮已对该乘客的房间及其到过的区域进行了彻底消毒。

星梦邮轮表示，世界梦号所有客房及公共区域均配备新的换气系统，确保已过滤的室外新鲜空气不会在客房之间交叉流通。

自今天凌晨一时左右接到通知后，所有乘客便不得离开房间。游轮会安排无接触的送餐服务。

船上一位乘客林思权（46岁，精品导购）告诉记者，所有乘客目前都在各自房间内等候进一步的通知。

“目前一切安好，可以在房间内吃饭、上网、看电视，其实与平日在家休息并无二致。”

他在今年4月也曾乘搭皇家加勒比游轮出游，“行前都会做检测，各方面做好准备就不会太担心，相信有关部门会处理好。”

另一名乘客赖劲伟（39岁，销售行业）虽然在得知有同船乘客确诊时感觉紧张和焦虑，但他表示风险其实随处可见，只要做好了防疫措施，遵守相关规定，日后还是会考虑乘坐游轮出游。