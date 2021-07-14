世界梦号出现疑似冠病病例后 一个小时内锁定密切接触者

（早报讯）世界梦号出现乘客初步确诊患冠病后，船上工作人员一个小时内就锁定该名乘客的密切接触者。

根据星梦邮轮今天（7月14日）下午的最新文告，世界梦号今早6时30分抵达滨海湾游轮中心，游轮载有1646名乘客和1249名船员。

文告提到，游轮凭借船上的接触追踪系统，通过乘客穿戴设备、房卡和闭路电视等信息画出了乘客的活动地图，并在一个小时内找到了确诊乘客的密切接触者。

船长也启动了游轮预防措施，也向乘客和船员传达了相关信息。这些措施包括在发现病例后，立即确认密切接触者身份，并让他们隔离和接受进一步检测。游轮上的医生和新加坡当局正密切合作进行该程序。

期间，所有乘客和船员须留在舱房内，只有穿戴个人防护装备的必要服务船员能在游轮活动，以为乘客送餐和必要物品。游轮上的娱乐和休闲活动，及用餐场所已全面暂停。

游轮上的公共场所和舱房的清洁消毒频率也有所增加，包括使用医院级别的消毒剂擦拭表面，尤其是在乘客经常接触的地方。

目前正等待下船的乘客陈俊成（51岁）说，目前并不担心自己受到感染。他描述，船上的安全管理措施非常严格，到哪里都限制人数，乘客也必须携带合力追踪携手防疫器，因此相信很容易能追查到和病患接触过的人。

他也提到，自己完成两剂的疫苗接种，身边朋友也都至少接种一剂疫苗，因此觉得自己比较放心，就算接触过病患也可以收到一定的保护。

“其实比较担心的是下船后是否有履行居家通知，如果是三天的居家通知还好，但如果是14天的居家通知，那么接下来许多计划都会受到影响，很多人应该也会不敢搭游轮。但是我相信因为接触者追踪的工作做得很好，所以需要履行居家隔离的人应该不多。”

世界梦号去年11月复航后，至今已进行了103个航程，乘客超过13万名。截至7月11日，这些航程都没有出现任何冠病确诊案例。