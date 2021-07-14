青年搞大3少女肚 一女堕胎两产子

（早报讯）20岁青年先后搞大三名女友的肚子，当中年纪最轻的12岁小女生曾为他堕胎，15岁和18岁的女友则为他生下孩子。

本案被告现年20岁，面对22项控状，包括性侵未成年女生，以及涉及另一名18岁女生的一项蓄意伤人和两项恐吓控状。三名受害者案发时分别为12岁、15岁和18岁。由于一些罪行在被告未满18岁前犯下，法官下令媒体不得报道他的名字。被告认罪后，法官基于他的年龄，要控方提呈缓刑监视和改造所报告，案展8月11日下判。

三名受害者中，15岁和18岁少女为他生下孩子，庭上并没有揭露宝宝的性别。

被告于2017年1月至8月与一名15岁少女交往，他当年17岁。

两人在2017年1月期间，于一个多层停车场的楼梯间发生性行为，少女当时还是处子之身。两人分手前每月发生两三次性行为，少女2018年初发现自己怀了被告的孩子。

警方在2018年3月接到医院通报，她生下孩子后目前独自抚养。

被告和18岁少女是在2019年8月到去年9月之间交往。她于去年3月发现自己怀孕，并在7月间生下一个孩子。

被告与她交往期间，曾经对她动粗。去年1月间，被告不让少女出门，两人进而吵架，被告气得打了她一巴掌，还踢她的背。被告前后两次恐吓少女。去年2月，被告拿菜刀恐吓砍她、9月间被告在电话中恐吓要烧她的住所。