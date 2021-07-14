男子网售“劳力士” 骗到钱去赌球

（早报讯）28岁男子网上兜售劳力士名表，收到钱后不交货，还用不义之财拿去赌球。

被告是符祥威（28岁，音译），根据案情，一名姓叶的43岁男子今年4月在网购网站Carousell看到有人使用名为“moneybuyhappiness”的账号，以1万2000元售卖一款劳力士手表。

叶先生和被告沟通后，对方要求见面前先付6000元。叶先生转款后才发现，被告曾涉及骗案，于是要终止交易并要求对方退款。

但被告此时已使用收到的钱在网上非法下注赌球，随后仅退还了1000元给叶先生。

另一名26岁受害人蔡先生同样有意在网上买手表。他遭被告蒙骗，把总共6000元转给被告后，才发现他曾涉及欺骗，于是要求对方还钱。

被告这次同样把钱拿去非法赌球，随后仅归还了1000元给蔡先生。

据悉，被告在网上兜售手表时，其实自己没有手表，也没打算找那款手表来卖。

另外，被告也涉及在一个食阁工作期间，从办公室抽屉偷走100元的案件。

他昨天向法官求情时指自己受损友影响，并保证日后会与他们断绝联系，盼法官轻判，好让他早日与家人团聚。

法官考虑到被告在履行假释减免令（remission order）期间犯案，判处他坐牢12个月5周又20天。