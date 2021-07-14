妈妈桑：确诊4越南女辗转在不同KTV工作

（早报讯）网上流传四名确诊越南陪酒女的照片，妈妈桑证实就是这四人确诊，但透露四人辗转在不同的KTV工作。妈妈桑也请求大家不要再转发照片，因为“她们生病已经很辛苦了”。

《联合晚报》昨日报道，在本地工作的越南陪酒女郎群体有数人确诊感染冠病，卫生部因此为远东购物中心的一代佳人卡拉OK厅（Supreme KTV）、东陵购物中心的一代佳丽卡拉OK厅（Empress KTV）及马里士他路百利大厦的Club Dolce夜店的全体员工展开特别检测行动。

网上昨天忽然流传四名越南陪酒女郎的照片，并指她们是确诊冠病的四人，记者顺藤摸瓜联系上被指与四名陪酒女郎有接触的一代佳丽卡拉OK厅（Empress KTV）的妈妈桑美纪（27岁）。

美纪受访时证实四名女郎确诊，但否认四人是自己旗下的陪酒女。

“因疫情关系，一代佳丽不久前才重开，我一周前才刚从另一家KTV转过来，在这里才认识了这四个越南女孩，她们平日辗转在不同的夜店陪酒。”

美纪说，上星期天KTV从傍晚6时开业，“晚上突然有警方到场，表示因为涉及冠病确诊案例，因此KTV暂关，全体员工也得进行检测。”

美纪透露，自己听说是其他夜店的陪酒女将四人的照片上传至网络，还通知与四人有接触的顾客要自行去进行筛检。

“我不明白对方是出于竞争关系还是出自好意，但女郎们生病已经很辛苦，我希望大家不要再去传播她们的照片。”