孟文能：我国碳税增幅下来将得加快

（早报讯）我国碳税增幅下来将得加快，以协助我国兑现应对气候变化方面的承诺。

新加坡金融管理局局长孟文能指出，具意义的碳税价格是迈向绿色经济的基础。如果我国没有制定合理碳价，那大多数可持续发展的努力举措将无法取得经济意义，也无法进一步推展。

根据巴黎协定的目标，碳税价格应从目前的每吨40美元（54.26新元）至80美元，在2030年增至每吨50美元至90美元。我国目前碳税为每吨5元。

孟文能透露，政府最初意图是从2023年起逐步提高碳税，在2030年增至每吨10元至15元。但现在政府正检讨2023年后的碳价增长轨迹和碳税水平，以确保它们能提供足够动力，推动减少排放和转向更绿色经济。

他说：“提早提供碳税下来走势的前瞻性指引，将可让企业有时间开始重组以减少碳排，从而避免往后更尖锐和痛苦的调整。”

孟文能是“新加坡政策研究所—纳丹系列讲座”年度主讲人，他今天下午通过面簿视频发表演讲，题目为“创新经济”，主要探讨我国如何转向创新经济。

他指出，创新必须成为我国迈向新经济发展的核心，而我国可在三个领域创新，即让国内服务变成可出口、转向端到端的数码经济、以及成为亚洲区域的绿色经济领先者。

他提醒说，打造创新经济，需要有强有力的新加坡核心与全球最优秀人才一起工作，这意味着新加坡必须保持开放，才能吸引优秀外来人才。

他也说，如果新加坡不创新，将会停滞不前，特别是考虑到的它所面对的人口增长缓慢的压力。