IHH医疗保健同百汇生命产业信托签订主租约 租用鹰阁等三家医院多20年

（早报讯）百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）和IHH医疗保健（IHH Healthcare）延长合作关系，后者将继续租用伊丽莎白医院、鹰阁医院和百汇东岸医院多20年，并有权再续约10年。

此外，该信托将注入高达1亿5000万元的更新资本支出，以及获得伊丽莎白诺维娜医院（Mount Elizabeth Novena）的优先取舍权（right of first refusal）。

根据双方发布的文告，信托的受托机构汇丰机构信托服务公司（HSBC Institutional Trust Services）同IHH医疗保健旗下的百汇保健集团（Parkway Hospitals Singapore）签订了三家医院的新主租约（master lease）协议。

这三家医院分别是伊丽莎白医院、鹰阁医院（Gleneagles Hospital）和百汇东岸医院（Parkway East Hospital）。

新的主租约协议将出租期限延长约20年至2042年12月底，并可选择再续约10年。

2023财年的最初租金为9720万元，至2025财年之前也保证会有租金递增。其中，至2022年底的过渡期，租金增幅为2%，而随后三个财年则为3%。

双方表示，这一次延长租约让IHH医疗保健维持继续运营三家医院的能力，并为百汇生命产业信托提供了稳定的租金收入。