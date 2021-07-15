工业4.0人力资本计划将扩大 210家中小型制造商料受惠

（早报讯）由新加坡工商总会和劳动力发展局去年3月合力推出的“工业4. 0人力资本计划”至今已协助90家制造商加快转型步伐，接下来将继续引导另外210家中小企业善用工业4.0的理念，帮助他们在明年底前进行工作岗位和员工的转型提升。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙昨天（7月14日）走访已参与该计划的Souperfoods工厂时，宣布了这项消息。他也指出，制造业是我国六大增长领域之一，去年贡献了国内生产总值的20%，目前更雇用了约47万2000名员工。

为改善公司流程和提高生产力，Souperfoods去年参加了该计划，并采用了一些建议，包括从今年3月起使用一套名为Tulip的数码运营系统，用数码科技取代纸笔。

蔡明（37岁，生产经理）过去10年来每天早上必须将当日的生产计划打印出来，分别交给原料、调味、生产和包装等不同部门。各个部门的主管则在计划单上手写记录当天的工作进程，最后交还给他输入公司电脑系统。

他受访时说：“这非常耗时耗力，因为同事们会各自用不同语言记录，而且手写难免会比较难阅读，我得花不少时间去核对。”

不过，每个部门如今都配有一两台安装Tulip系统的平板电脑，主管们可随时在系统上进行记录，而蔡明也能从中实时观察生产进度，以便在必要时提供帮助。

“例如，我可从系统上知道是否有部门临时缺人，或机器出现什么故障，并尽快解决这些问题，降低对整体生产的影响。”

此外，Souperfoods人力资源部助理总监连鑫萍（39岁）也通过这项计划更深入了解公司紧缺的技能和重新设计工作。

她说：“在转型过程中，我们面对的最大挑战是如何调整员工的心态，让他们从排斥转为接受新科技。其实这对员工而言，不只能提升自己的技能，未来也可以有更多横向发展的机会。”