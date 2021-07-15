（早报讯）投资者担心通胀过高会让美国联邦储备局更快收紧宽松货币政策，造成本地及区域其他股市周三受压下滑。

新加坡海峡时报指数跌13.66点或0.43%，闭市报3153.15点。

美国隔夜股市表现不一，道琼斯工商指数起0.13%，标普500指数起0.12%，纳斯达克指数则跌0.22%。

*mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）今早（7月15日）发布文告强调，董事基于透明度和良好企业治理做法，披露了冠病疫情的影响以及管理部门解决该问题的行动和计划。董事们认为，公司持续经营的能力没有问题。

审计师也同意管理层所使用的有能力持续经营的假设，以及在持续经营的基础上制定财务报表的适当性。

*华联企业（OUE）今早宣布，子公司OUE Retail控股与Auric Bespoke公司成立的合资企业，已完成PT Matahari百货公司的投标收购，取得共32%股权，如今已是该百货公司单一最大与控股股东。

合资企业随后也完成向Greater Universal和华联投资（OUE Investments）收购它们在该百货公司约5.32%和4.8%的持股。

*伟盛有限公司（GS Holdings）今早要求暂停交易。

*三立环境（Sanli Environmental）今早要求暂停交易。

*百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）和IHH医疗保健（IHH Healthcare）继续合作关系，后者将延长租用伊丽莎白医院、鹰阁医院和百汇东岸医院多20年，并有权再续约10年。

配合这项合作，该信托将注入高达1亿5000万元的更新资本支出，并获得伊丽莎白诺维娜医院（Mount Elizabeth Novena）的优先取舍权（right of first refusal）。

百汇生命产业信托昨天维持在4.77元，IHH医疗保健下滑0.55%，收报1.80元。

*世腾（Pan Ocean）与蚬壳旗下Shell Tankers（新加坡）签订两艘液化天然气船的定期租船合约，总值3亿1900万美元（4亿3200万新元）。

合约将从10月开始，为期七年，并有两个延长期限的选择，视Shell Tankers的决定而定，总共可长达13年。该股收报8.15元，无起落。

*奕丰集团（iFAST）股票交易异常，引起新加坡交易所质询。奕丰答复质询时说，它参与电讯盈科（PCCW）牵头的财团今年1月底成功标得香港电子积金易（eMPF）营运权。

近几个月，集团正同许多业者洽商。尽管项目的条款未确定，但投资者可能预期对集团未来营收有潜在重大影响，因此股票交易活动可能与此有关。它在6月底也宣布竞标马国数码银行执照。

该股昨天下午1时过后突然大涨，一度上扬7.2%至9.65元的盘中高点，之后回落。该股全日仍上升3.3%，收报9.30元。

*目前停牌的毅之安（Ezion Holdings）的独立审计师KPMG对该集团截至去年底的财务报告“无法表示意见”（disclaimer of opinion）。

该公司的财务报告是依据可以继续经营下去的假设而做出的，但KPMG表示它无法取得充分的证据来发表审计看法。

在截至去年底的财年，毅之安蒙受近5亿零755万美元（6亿8712万新元）的亏损。

另外，毅之安将以8370万美元（1亿1340万新元），把两艘拖船以及它在独资子公司Teras Sunrise所有股份，脱售给中谐（香港）实业。

其中，脱售两艘拖船预料让公司损失11万7500美元，而脱售Teras Sunrise则预料获得1310万美元收益。前者取得款项将用来偿还担保贷款，后一项交易大部分款项将部分用于偿还该子公司在星展银行的债务。