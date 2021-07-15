卫生部：少年因接种冠病疫苗死亡是假消息

文 /
卢凌之

发布 / 2021年7月15日 10:31 AM

更新 / 2021年7月15日 10:38 AM

少年是在上月27日接种首剂辉瑞／复必泰冠病疫苗。他在本月3日昏倒之前，曾在健身房举重，所使用的重量，超过他自身的体重。（档案照）
少年是在上月27日接种首剂辉瑞／复必泰冠病疫苗。他在本月3日昏倒之前，曾在健身房举重，所使用的重量，超过他自身的体重。（档案照）

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（早报讯）一则指本地一名16岁少年接种冠病疫苗后身亡的聊天截图近日在社交媒体疯传，卫生部澄清，这是不实消息。

这张聊天截图中，附有一张于7月10日过世的16岁男生讣告，再有一段文字，指这名男生与日前接种疫苗六天后健身时心脏骤停的16岁少年是同一人。

卫生部昨晚（7月14日）在面簿指出，“我们要澄清的是，这些贴文和信息中提到的死亡与疫苗无关。我们呼吁公众不要散布未经证实的信息，这可能会增加（逝者）家庭的悲痛或引起不必要的公众恐慌。”

《联合早报》早前报道，卫生部在本月3日接获通报，指一名16岁新加坡籍少年于当天上午在家中昏倒，被送往邱德拔医院急诊部，傍晚转到国大医院的加护病房救治。

少年是在上月27日接种首剂辉瑞／复必泰冠病疫苗。他在本月3日昏倒之前，曾在健身房举重，所使用的重量，超过他自身的体重。

不过，卫生部没有在昨晚的面簿贴文中透露入院少年的最新情况。

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