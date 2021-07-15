大巴窑5巷小贩中心进行消毒

（早报讯）沙爹摊助手确诊冠病的大巴窑5巷第75座小贩中心，今天（7月15日）早上进行消毒，多数受访居民都不知道出现确诊病例。

清洁承包公司Clean Solutions的运营经理施胜利受访时说，公司目前只接到为小贩中心消毒一天的通知。

早上9时，身穿碧山—大巴窑市镇清洁制服的两名员工到小贩中心，调整好松开的封锁线，不久后便离开了。

在10时05分左右，清洁承包公司的员工已把清洁工具带到现场。共有三名身穿Clean Solutions的制服的员工和两名身穿市镇理事会的清洁人员在现场。另有三名Clean Solutions职员负责监督工作。

施胜利也提到，碧山—大巴窑市镇理事会大约是昨晚8时通知他们该小贩中心出现确诊病例，并要求他们前往进行消毒。

市镇理事会在小贩中心张贴的通知显示，所有摊位自7月14日关闭，重开日期将另行通知。此外，市镇理事会也会在今天和明天进行消毒和深度清洁的工作。

今早陆续有几个附近居民前来，但发现小贩中心未开，失望而归。

郭大孙（80岁，退休）一家三人早上到小贩中心准备用餐，却发现摊位都已关闭，只好到另外一家食肆吃饭。

郭大孙说：“我们都打了疫苗所以不会担心，附近还有很多地方吃饭。”

几乎每天都到这座小贩中心用餐的郭大孙说，昨天下午1时前往时，两排摊位中的一排已经关闭，而关闭的摊位中包括两家售卖沙爹的摊位。

住在大巴窑一巷40多年的黄宏坚（63岁，退休者），在听闻有确诊案例后，也前往看看情况。

他说：“听到有确诊的新闻我觉得很吃惊，因为这边每天人都很多，尤其是晚餐时间都会爆满。”

黄宏坚指出，涉事的沙爹摊是老招牌，有两名20到30岁的年轻助手。虽然黄宏坚经常会光顾沙爹摊，但距离上一次到该小贩中心已经三个月，所以并不担心。

每天都在邻里散步的黄先生（82岁，退休）反馈，由于市镇会的通告不显眼，早上很多居民都跨过封锁线使用厕所和喝水。

黄先生说：“我们都以为只是定期的清洁，都不知道有确诊案例。”

据了解，沙爹摊助手是在星期天到KTV后染病，相信与现有KTV夜店冠病感染群有关。