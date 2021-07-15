泰和国际医院即日起可恢复医疗服务

（早报讯）去年因出现严重防疫疏忽而被令暂停所有医疗服务的泰和国际医院，经过全面改进后获得卫生部批准，即日起可恢复作为急症医院提供医疗服务。

卫生部今天（7月15日）中午发布文告说，泰和国际医院（Concord International Hospital）去年被发现存在重大监管疏漏，于12月19日被令暂停所有医疗服务。

这包括医院的加护病房与手术室等几个关键区域，没有维护或提供多种供患者使用设备和药物。此外，医院和实验室缺乏感染管控流程，对患者的安全和健康构成了重大风险。

坐落在亚当路的泰和国际医院是一家小型私人医院，去年曾经接收冠病病患。

卫生部表示，当局自去年底以来，已和医院密切合作，检讨这些程序和疏漏，医院也作出改进，包括在所有临床区域配备必要的设备和设施（包括关键的应急设备和设施），对临床实验室设施进行质量控制检查，对所有设备进行预防性维护，并采取适当的感染预防和控制措施。

鉴于泰和国际医院已全面解决监管失当问题，符合私立医院和诊疗所法令（Private Hospitals and Medical Clinics Act）下的发牌要求，卫生部已批准医院恢复提供医疗服务，自2021年6月16日起生效。

医院的牌照有效期为两年。

医院也已通知卫生部，计划在同一场所以新名称重新开业。

卫生部说，若有医疗机构违反相关监管要求，会毫不犹豫地采取执法行动，违例者可被罚款最高2万元及／或撤销执照。