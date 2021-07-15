证投会要Utico满足至少三条件 才愿协助争取散户支持延长凯发司法管理

（早报讯）新加坡证券投资者协会（SIAS）希望阿拉伯联合酋长国公用事业集团Utico承诺满足至少三个条件，才愿意协助争取散户投资者支持延长凯发集团（Hyflux）司法管理。

证投会今天（7月15日）向Utico发出一封公开信，并列出三个条件，要求Utico在7月21日的审讯前作出最低限度的承诺。

首个条件是承诺在7月21日早上10时前，在一个托管账户（escrow account）存入不可退还的1000万元押金。

如果高庭愿意延长凯发司法管理期限，这笔押金将立即发放给凯发。

不过，Utico可以限制凯发如何运用这笔资金，包括仅允许凯发利用这1000万元满足营运资金需求，以确保凯发在Utico的重组计划完成之前能够维持运营，以及不允许将款项用于支付顾问或司法管理及代表律师的费用。

证投会也要求Utico承诺在7月31日前向凯发及债权人提供一份条款书，列出Utico建议的重组方案的条款。有关条款不能低于2021年6月的要约。

上述条款书还应该包含凯发债权人何时可以根据重组方案获得付款的细节，以及付款是以现金还是其他形式满足。

凯发原定于周一（12日）进行的清盘审讯已延期改至21日。

凯发司法管理人保华（Borrelli Walsh）昨天指出，凯发会继续接受司法管理，直至清盘申请被取消。