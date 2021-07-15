瞒妻到夜店狂欢 男子接卫生部短信苦恼如何坦白

（早报讯）向老婆谎称要加班，实则到已有数人确诊的一代佳人KTV夜店狂欢，男子接获卫生部通知要关注健康状况并减少社交后，不知要如何向老婆交代。

《联合晚报》早前报道，在本地工作的越南陪酒女郎群体有数人确诊感染冠病，远东购物中心的一代佳人KTV夜店（Supreme KTV）是其中一家被勒令进行特别检测行动的场所。

一名网友昨日（7月14日）在网上晒出照片，称自己因为曾到访一代佳人KTV夜店，因此收到卫生部的通知。

照片中是一则卫生部发来的简讯，内容称男子在本月7日下午5时59分曾到访一代佳人KTV夜店，为了安全起见他应该观察自身的健康状况，接下来的14天内也该减少社交活动。

简讯中也提到，若他发现自己出现冠病19相关症状，应该马上看医生并进行检测。

男子苦恼地问道：“我要怎么跟她解释？我那时候跟她说我在加班。”

网友推测，男子为了瞒着妻子到KTV夜店享乐，因此才对妻子说谎，谁知那么巧那里成了最新的感染群。若真的染疫，男子免不了要向家人交代究竟是接触了何人，届时就得将加班的谎言和盘托出。

贴文引起不少网友的关注和调侃，不少网友还为他“出谋划策”，想办法合理化他下午5时出现在KTV夜店的行为。

一名网友就笑说：“这次疫情还造成了家庭纠纷，快去向太太解释，你真的只是去应酬！”