SIAS要求胜科海事解释附加股显著低于交易价事宜

（早报讯）胜科海事（Sembcorp Marine）不到一年内再度发行附加股集资15亿元，而且附加股定价显著低于交易价，令许多小股民感到关注。

新加坡证券投资者协会今天（15/7）致函胜科海事总裁兼首席执行长黄东燊，请他在特别股东大会前，阐明附加股计划相关事项，以协助小股东了解交易详情。

胜科海事上月宣布将发行附加股筹集15亿元，以每2股配售3股的比例发售这批可弃权附加股，发售价为0.08元。这比它除权后的理论价格（Theoretical Ex-Rights Price，简称TERP）低35.7％，也比它在6月23日的最后交易价0.191元，低了58.1％。

证投会会长杰乐（David Gerald）在信中指出，附加股的定价造成小股民股权显著折让和稀释，他要求该集团解释它们是如何得出0.08元的定价，以及集资所得的15亿元的用途。

他也对这次发行附加股的必要性和重要性提出质询。

杰乐说：“胜科海事去年发行了21亿元的附加股，不到一年时间，集团再次向股东寻求资金。这将让股东感到意外。尤其是集团首席执行官在2020财年讲话中，表达一些乐观情绪，指出集团2020年完成附加股计划后，已加强资金流动状况和资产负债表。”

“因此，一些股东对集团发行附加的股理由，即拟议附加股是要再度‘加强资产负债表和流动状况’，感到困惑不解”

他进一步指出，截至今年3月底，集团从附加股计划取得的6亿元净收益，用了2亿元作为运营资本，意味着集团已加强它的流动情况和资产负债表。再说，随着经济基本面好转和集团成功推行削减成本计划，集团业绩预计改善，

总的来说，他认为集团似乎没有理由在此时推出15亿元附加股计划。

另一方面，胜科海事正与吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）探讨潜在合并的交易。

杰乐指出，在上次附加股计划中，72％是由胜科集团认购，小股民仅认购18％，显示他们对附加股反应并不踊跃。

他问说，如果在特别股东大会上，股东不支持附加股决议，这将对胜科与吉宝的海事业务合并交易带来什么影响呢？

他希望集团能阐明上述附加股相关事宜，以及集团将采取什么举措来保障小股民权益。