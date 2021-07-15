亚洲市场关注经济复苏 海指收跌0.42％

（早报讯）亚洲股市今天（7月15日星期四）涨跌不一，中国数据显示经济继续稳健迈向增长目标但第二季增长率低于预期，而美国联邦储备局主席鲍威尔的讲话保持鸽派则缓解市场的担忧。香港股市闭市扬升0.75％，上海涨逾1％，首尔涨0.66％，不过悉尼、新加坡和东京股市分别跌0.20％、0.42％和1.15％。

在新加坡，反映蓝筹股走势的海峡时报指数周四闭市报3139.98点，跌13.17点或0.42％，三分之二的海指成份股下跌。新加坡闭市时，美国三大股指的期货仍涨跌不一，欧洲股市下跌。

中国官方发布的数据显示，这个世界第二大经济体的第二季经济增长率放缓至7.9％，相对于第一季的18.3％，并低于市场预期。官方表示，这显示经济复苏稳健，但警惕外部的不确定性以及经济复苏的不平衡。

美国方面，DailyFX分析师杨燕指出，联储局主席鲍威尔重申，经济的进展依然不及“显著进一步进展”的要求，而劳动力市场依然远低于疫情前的水平。因此，该央行可能继续现有的购债力度，并对收紧货币刺激措施将保持耐心。鲍威尔讲话之后，美元和国债收益率皆下跌，市场对收紧货币政策的担忧有所缓解。但杨燕相信市场的担忧不会消失。

香港股市上涨，主要获得银行股和房地产股的支持，因中国第二季增长率低于预期，促使市场对政府政策支持经济的期望上升。投资者将留意央行政策是否转而更宽松，这随着中国人民银行最新的降准（降低法定存款准备金率）行动在今天生效。

悉尼股市下跌，因市场担心墨尔本将追随悉尼进入封锁，因为具高度传播力的冠变种德尔塔（Delta）正在墨尔本扎根。市场担心两大城市的封锁将威胁澳大利亚的经济复苏。银行股因此领跌。

新加坡股市整体交易量减少至14亿2000万股，总值减至9亿9315万元。上升股238只，下跌股241只。

其他个股方面，昨日股价暴跌11.1％的mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）今天股价再跌1.39％，闭市报7.1分，交易量达1353万股。该公司今早发布文告强调，董事基于透明度和良好企业治理做法，披露了冠病疫情的影响以及管理部门解决该问题的行动和计划。董事们认为，公司持续经营的能力没有问题。

铝企业公司（AEI Corporation）今天股价一度暴涨19.01％至1.44元，并引来新交所询问股票交易异常的原因。该股闭市时涨幅仍达13.22％，收报1.37元，交易量达167万股。

博纳产业（Propnex）今天股价一度飙升11.06％，引来新交所询问股票交易异常的原因。该股闭市时涨幅仍达5.53％，收于2.10元的历来最高水平，交易量为357万股。

APAC产业（APAC Realty）今天股价也一度飙升13.16％。该股闭市时涨幅仍达7.89％，收于0.82元的三年来最高水平，交易量为930万股。

胜科海事（Sembcorp Marine）以3373万股的交易量成为全场第四活跃股，股价跌0.84％至11.8分。新加坡证券投资者协会（SIAS）今天发出文告，针对胜科海事在不到一年内再度发行附加股集资15亿元提出质询，并要求该公司阐明附加股定价显著低于交易价的理由，以及公司下来是否会有更多集资动作。

百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）今天股价涨2.10％至4.87元，是全场30只交易总值最高的证券之一。信托昨日透露，它和IHH医疗保健（IHH Healthcare）继续合作关系，后者将延长租用伊丽莎白医院、鹰阁医院和百汇东岸医院多20年，并有权再续约10年。星展集团研究今天发布对该信托的研究报告，重申建议购买该股，把目标价提高到5.75元。