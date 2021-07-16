夜店感染群首起病例今年2月持短期探访证入境

（早报讯）KTV夜店感染群的首起病例是来自越南的短期探访证持有者，她今年2月通过“家庭关系通道”入境我国，由她的新加坡籍男友担保。

移民与关卡局和人力部今天（7月16日）凌晨发表联合文告说，卫生部前天通报与夜店感染群有关的54起病例中，30人是非新加坡公民，其中25人是在今年之前入境我国。

这30人最近一次入境我国时，两人是本地永久居民，14人持工作证件，一人持学生证，五人持长期探访证，另八人持短期探访证。

八名短期探访证持有者中，两人在去年3月21日我国实施边境管制措施前已入境，另两人去年较迟时候持航空通行证入境，剩余四人今年通过“家庭关系通道”（Familial Ties Lane）入境。这个通道允许在本地有关系密切者的外国人入境。

这八人是透过延长短期探访证的期限留在我国。疫情期间，移民局会酌情评估延长短期探访证期限的申请，例如考虑到国际旅游限制和航班情况，以及申请者是否在本地有家庭联系等。比方说，越南公民只能透过越南当局安排的特别航班回国。

当局说，短期访客不可参与任何形式的就业。违例者可被提控，或可面对探访证被取消，被遣送回国以及禁止再次入境我国。

另外，警方正调查KTV夜店感染群可能涉及的卖淫相关等非法活动，违例者将面对严厉行动。警方也正调查冠病病例到过的转型场所是否抵触刑事法，或违反安全管理措施。