（早报讯）区域市场昨日缺乏一致的方向，本地海峡时报指数下跌13.17点或0.42％，闭市报3139.98点。

华尔街隔夜股市表现不一，道琼斯工商指数起0.15%，而纳斯达克指数和标普500指数则分别下滑0.7%和0.33%。

周五值得关注的股票如下：

*星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）今早宣布已为它在新建立的可持续金融框架下，发行的1亿5000万新元首个可持续发展票据定价。

这也是首次在本地债券市场发行的可持续发展票据，所筹集的资金将用于合格可持续发展项目的融资或再融资。

这项可持续发展票据也是信托在它10亿新元多货币债务发行计划下发行的首笔票据。

该7年期票据的固定票息率为2.18%，将于2028年到期。

票据的交易得到了机构投资者的热烈反映。最终的订单量超过了4亿5000万元，订单来自39个账户。

在投资者分布方面，75%的票据被分配给基金经理和保险账户，19%分配给银行和政府部门账户，6%分配给私人银行账户。

*博纳产业（Propnex）昨天股价交易异常，它回答新交所质询时表示不清楚原因。不过，它也表示房地产交易量在上半年强劲，共售出6400个私宅，相当于去年全年65%的销量。房地产价格也保持韧性。作为本地最大房地差经纪公司，它将直接从本地坚韧的房地产市场和良好经济展望受益。

博纳产业和APAC产业（APAC Realty）昨日股价分别一度飙升11.06％和13.16％，闭市时涨幅分别仍达5.53％和7.89％，闭市报2.10元（历来最高水平）和0.82元（三年来最高水平）。

*由于冠病疫情与安全距离措施等造成工程延误和成本上扬，特毅国际（TEE International）截至5月底的第四季亏损继续扩大，蒙受1亿1540万元的亏损，高于去年同期的1771万元，营收下挫95%至286万元。

全年亏损也从上一年的5955万元扩大至1亿2080万元，营收下跌64.7%至1亿1641万元。

目前停牌的特毅国际在前晚发布的业绩中表示，由于已完成一个主要项目，以及冠病造成旗下项目进展放缓，导致第四季营收下滑。

当前商业环境充满挑战，成本超支使得第四季销售成本增加910万元，这将造成一些进行中的项目出现可预见的损失。

集团的工程和建筑业务受到了冠病的不利影响。人力短缺、项目时间表加快、严格的安全管理措施和供应链中断，都对项目造成影响，造成成本增加。

*新交所（SGX）昨日闭市后透露，它承诺到2031财年把温室气体范围二排放（Scope 2 emissions）从2021财年减少42％，誓言制定符合把全球气温降至只比工业化前温度高1.5摄氏度的减排目标。它是亚洲首个许下这个承诺的交易所，加入“奔向零碳（Race to Zero）”的行列，并将向科学碳目标倡议(Science Based Targets initiative）提交它的目标供验证。

新交所昨日股价闭市报11.27元，跌0.27％。

*铝企业公司（AEI Corp）昨日股价一度暴涨19.01％至1.44元，并引来新交所询问股票交易异常的原因。该股闭市时涨幅仍达13.22％，收报1.37元，交易量达167万股。

*铝企业闭市后答复新交所询问说，公司不知有任何之前宣布的信息可解释股票异常交易。公司已向新交所提交了收购MTBL Global私人有限公司100％股权的初步通函，等待新交所审查和批准。

*目前停牌的Falcon能源（Falcon Energy）昨日表示收到Ambank的追偿信，要求偿还2428万美元（3290万新元）欠款。公司表示正就此在寻求法律意见，公司继续承诺进行重组，并且将继续与主要债主和任何其他主要的利益相关者讨论重组事宜。