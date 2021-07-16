武吉巴督西5道沟渠泥水急冲下坡 两车道封锁数小时

（早报讯）武吉巴督西沟渠泥水急冲下坡，溢到马路，导致马路变黄泥路，两个车道封锁数小时。

这起沟渠泥水急冲下坡事件发生在昨日（7月15日）傍晚接近7时，地点在好景园（Goodview Gardens）第383座附近。暴涨的沟渠泥水从好景园附近的下坡沟渠涌出，溢满了位于斜坡下端的武吉巴督西5道马路，两个通往好景园的车道因此暂停通行，被封锁数小时。

西南区市长刘燕玲昨天在面簿贴文中提到，涌出的沟渠泥水导致马路满地泥浆，一个粗大的树干被发现倒在马路上，阻挡了车道。国家公园局承包商和工人用了近1个半小时，成功将树干移除。刘燕玲也是贸工部兼文化、社区及青年部政务部长。

Dear Residents, This evening at close to 7pm, water started to gush down the drain located on the slope of near Block... Posted by Low Yen Ling on Thursday, July 15, 2021

她指出，这起事故发生后，国家公园局、交通警察、国家环境局管辖的公共环境清洁管理处、陆路交通管理局及蔡厝港市镇理事会接获通知后，马上赶到现场调查情况。

受影响的两个车道昨晚11时左右已重新开放，但考虑到民众的安全，通往好景园附近下坡的通道仍被封锁。

刘燕玲也透露，公用事业局的工程师已确认水管并无爆裂，国家公园局正在调查从下坡沟渠涌出的水源。有关当局目前仍在调查这起事件的起因，更多详情日后宣布。