武吉巴督西5道沟渠泥水急冲下坡 两车道封锁数小时

文 /
王凯义

发布 / 2021年7月16日 11:09 AM

更新 / 2021年7月16日 5:10 PM

连日豪雨导致武吉巴督斜坡发生泥泻，大量的泥浆连同大树干被冲下马路，挡住车道。（读者提供）
连日豪雨导致武吉巴督斜坡发生泥泻，大量的泥浆连同大树干被冲下马路，挡住车道。（读者提供）

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（早报讯）武吉巴督西沟渠泥水急冲下坡，溢到马路，导致马路变黄泥路，两个车道封锁数小时。

这起沟渠泥水急冲下坡事件发生在昨日（7月15日）傍晚接近7时，地点在好景园（Goodview Gardens）第383座附近。暴涨的沟渠泥水从好景园附近的下坡沟渠涌出，溢满了位于斜坡下端的武吉巴督西5道马路，两个通往好景园的车道因此暂停通行，被封锁数小时。

西南区市长刘燕玲昨天在面簿贴文中提到，涌出的沟渠泥水导致马路满地泥浆，一个粗大的树干被发现倒在马路上，阻挡了车道。国家公园局承包商和工人用了近1个半小时，成功将树干移除。刘燕玲也是贸工部兼文化、社区及青年部政务部长。

她指出，这起事故发生后，国家公园局、交通警察、国家环境局管辖的公共环境清洁管理处、陆路交通管理局及蔡厝港市镇理事会接获通知后，马上赶到现场调查情况。

受影响的两个车道昨晚11时左右已重新开放，但考虑到民众的安全，通往好景园附近下坡的通道仍被封锁。

刘燕玲也透露，公用事业局的工程师已确认水管并无爆裂，国家公园局正在调查从下坡沟渠涌出的水源。有关当局目前仍在调查这起事件的起因，更多详情日后宣布。

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