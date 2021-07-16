卫生部：非密切接触者分两类 加强围堵病例

（早报讯）卫生部加强病例围堵措施，区分出可能接触确诊者但感染风险比密切接触者低的公众，让他们及早检测和自我隔离，以降低病毒传播风险，防止形成感染群。

目前，与确诊者有密切接触的人须隔离，下来，其他与确诊者有接触的人将另分成“健康风险警告”（Health Risk Warning，HRW）和“健康风险警戒”（Health Risk Alert, HRA）两个新类别，前者须做两种检测和自我隔离，直到检测结果呈阴，而后者可以继续日常活动，但须限制社交往来。

卫生部也表明，接获“健康风险警告”和“健康风险警戒”的公众，将不会得到隔离津贴，而接获HRW通知却违反隔离和检测等规定，将在传染病法令下受罚。

根据当局，接受隔离但PCR检测结果呈阴的HRW及HRA可以继续日常活动，但最好减少社交活动，并且只做必要事项，如购买食物或接种疫苗。

卫生部昨天把上述两新类别的答问录上载网站，表明为了遏制冠病病毒在可能形成感染群的热点蔓延，当局将向有可能“直接或间接接触”冠病确诊病例，但是比“密切接触”风险较低的个人，采取更严格的围堵措施。

当局是根据合力追踪（TraceTogether）和SafeEntry出入登记系统查到的资料，找出“直接或间接接触”确诊病例的公众。

根据卫生部，偶然接触（casual contact）到确诊病例，或在同天与确诊病例到访特定高风险热点的公众，可能被列为HRW。

为了制止病毒传播，HRW须接受聚合酶链式反应（PCR）检测和一次自助抗原快速检测（简称ART），并自我隔离，直到PCR检测结果呈阴且接到当局最新的HRW状况通知，才能停止隔离。

到访热点或热点附近的公众则可能被列为HRA。这些人可以继续日常活动，但须限制社交人数，作为额外防护。

答问录说明，接获HRW通知者须遵守PCR和ART两种检测和隔离的规定。如果在接获PCR检测结果前没有隔离，将抵触传染病法令第21A条文，须面对相关惩罚。

根据资料，违令者将面对高达1万的罚款或长达六个月监禁，或两者兼施。