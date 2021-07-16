罗威路确诊病例疑涉及四代同堂大家庭

（早报讯）罗威路第639座组屋出现两户家庭共12起冠病确诊病例，受访邻居指其中一户受感染的家庭为四代同堂，九名住户分别在上星期天和星期一被带走。

卫生部昨天（7月15日）指出，当局正在进行传染病学调查，以查出病例之间的关联和感染源头。

该座的所有居民须在今天上午9时至下午4时到到维拉三美路（Veerasamy Road）第636座组屋底层的亭子接受强制检测。

记者今早走访该座组屋，住在该座组屋的斯嘉（68岁，退休人士）指出，染疫家庭是自己的邻居，住在该座组屋的高层，全家住着一家九人，四代同堂。

他指出，住在这个单位的住户是在五年前搬来，其中包括年迈的父母亲，女儿和女婿、孙女和孙女婿、两个曾孙女，以及一名女佣。

斯嘉描述：“他们一家人是在星期天被当局带走，只留下父母亲，但隔天又有辅警前来为父母测量体温，之后也把他们带走。”

邻居表示，据他所知，这家人九旬的父亲并没有染病，而只是接受隔离，但他不清楚其他家人是否都是确诊，或只是必须接受隔离。

他也指出，每周三四天都有三四名小孩到访这户家庭，相信是他们的亲友，而邻居儿子和孙子的家庭也都住在附近的组屋，几个家庭经常来往令他很担心。

他说：“邻居被带走后，市镇会的人有来清理电梯，但我们还是不放心，所以我妻子也清理了整层楼的地板和电梯并进行消毒，以防万一。”

罗威路今早展开强制检测工作第640座组屋的居民也可接受检测

罗威路第639座组屋的强制检测工作今早展开，由于第640座和第639座相连，两座组屋的居民使用同一个电梯，当局因此允许他们也进行检测。

据记者观察，位于第636座组屋底层的亭子于早上8时55分开始让居民接受检测，由于居民都被分配好指定时间，因此并未出现排队的情况。

不过一些居民由于其他因素而提前过来，工作人员也允许他们检测，第一个受检的陈姓男子（71岁，退休）原本就应该是下午3时检测。

他说：“我下午有点事所以就先来，其实还是会有一些担心，因为不知道是谁确诊，可能在公共走廊还是电梯的时候接触，所以检测才能安心。”

罗威路第639、640和641座组屋是相通的，除了第639座的居民，一些住在第640座的居民因会使用同样的电梯，所以也被获准检测。

住在第640座的林消恩（48岁，律师楼经理）说：“检测过程不到五分钟就完成，虽然可能使用同个电梯，但合力追踪没显示有接触，所以不太担心。”

住在第642座的汤米（44岁，IT业）则说，雇主要求他进行检测，但由于他不住在受影响的组屋，因此只能到附近莱佛士医院的检测中心。

负责这一区事务的惹兰勿刹集选区议员潘丽萍今早也下来视察检测情况，她说第639座近100户居民会优先接受检测，第640座的居民随后也能检测。

她说：“市镇理事会两天前收到通知后，已对受影响的组屋进行全面消毒和清洗，接下来几天也会继续进行清理和消毒工作。”

居民和商家呼吁扩大检测范围

三座组屋相通，加上居民们都经常光顾楼下的商店，居民和商家希望当局能扩大检测范围，让更多在这一带活动的人接受检测。

除了第639座组屋居民，当局也呼吁6月30日至7月14日曾到访该组屋或与住户接触过的访客，到指定的区域检测中心接受免费检测。

一名李姓居民（61岁，退休）说：“我星期天就看到当局在测试污水，但周四才受到需要进行检测的通知，觉得隔了这么久才被通知不太对。”

他认为，当局应该尽早通知，好让他们可以自我隔离，并且提早通知访客不要上门，以保护自己。

一名住在第640座组屋，不愿具名的女居民也表示，由于三座组屋都挨得很近，自己年幼的儿子还未接种，因此非常担心，希望当局能允许他们进行检测。

在第640座组屋底层经营杂货店的王秀莲（62岁）也说，三座组屋的居民经常都会到楼下买东西和买马票，因此呼吁当局扩大检测范围以策安全。

她说：“我自己住在第639座，所以已经接受检测，但这里其他商家不用，我们也会担心确诊病例有下来买东西，所以希望更多人都能检测。”

她也指出，听说一些原本居住在第639座组屋的租户在听到有确诊病例的消息后就连夜搬走，因此担心他们成为漏网之鱼。