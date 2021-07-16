民众俱乐部设流动接种中心 年长居民：接种疫苗更方便

（早报讯）卫生部派出流动接种团队到多家民众俱乐部为民众接种冠病疫苗，前去接种疫苗的民众认为，能够在住家附近接种疫苗不仅更加方便，也节省不少时间。

流动接种团队从星期三（7月14日）开始，到黄埔民众俱乐部为民众注射冠病疫苗。该流动接种团队由富乐医疗集团（Fullerton Healthcare）负责管理。

据记者观察，设在黄埔民众俱乐部的流动接种中心规模较小，共有约七到八名工作人员在现场负责为民众进行登记、注射疫苗等。富乐医疗集团说，与其他接种中心不同的是，公众无须事先在网上预约，就能直接上门接种疫苗。此外，每一名公众在注射疫苗前也必须先由流动团队的医生问诊，确保他们的健康状况没有问题，适合接种疫苗。该流动接种中心每天能为约200人接种疫苗。

从早上9时到中午12时，有约六人到流动接种中心注射疫苗，大多都是住在民众俱乐部附近的年长居民。

居民吴九妹（76岁，退休）今早在女儿的陪同下，到流动接种中心接种疫苗。她说，因其他的疫苗接种中心距离住家太远，必须搭车才能抵达，所以她迟迟未注射疫苗。

“之前女儿叫我跟她一起去接种疫苗，可是很远所以我就不想要去，我也很怕打针。昨晚看到新闻说这里也能注射疫苗，女儿就快点带我来。”

郭先生（71岁，退休）之前则因为对药物过敏，医生建议他先不接种疫苗。随着卫生部允许有严重过敏反应的民众也接种使用信使核糖核酸（mRNA）技术疫苗后，郭先生便决定要去接种，不过所有的接种中心都离住家有一定的距离。

“最近的接种中心在惹兰勿刹一带，我需要搭巴士才能到，我觉得很麻烦就一直没有去，所以当我知道这里能够接种，我就马上来，这里方便多了。”

目前，每10名70岁及以上的年长者当中，有七人接种至少第一剂疫苗。

根据卫生部昨日（7月15日）发出的文告，当局将派遣最多10组流动接种团队，到较多年长者居住的地区为居民接种疫苗。流动接种团队会到没有充当接种中心的民众俱乐部或民众联络所，以及组屋底层的居民委员会，并停留数天让居民能更方便地接种。

流动接种团队已在本月7日至13日到访过安谷民众俱乐部。除了在14日至21日之间到加冷民众俱乐部以及黄埔民众俱乐部以外，团队之后也会到樟宜四美民众俱乐部以及巴耶利峇高文民众俱乐部。他们之后也会回到这些地点，让居民在同个地方接种第二剂疫苗。