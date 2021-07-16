芽笼士乃新多用途建筑工程动工

（早报讯）名为“Anjung@WGS”（马来语，意即门廊）的多用途公共空间毗邻芽笼士乃大厦，今天正式动工，预计明年中完工。

这个有盖建筑的空间约1820平方米，面积约为3.5个篮球场，建成后将交由芽笼士乃大厦管理，公众可在那里进行各种社区活动、运动、社交或仪式典礼等。

负责领导振兴计划的总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士今早（7月16日）在动土仪式上致辞时说：“新加坡社会多种文化互相交织共存是非常难能可贵的。我们必须竭尽所能来保留这个特色，为不同社群创造更多文化空间，来展现各自丰富的文化内涵，并与其他族群分享。”

此外，为将芽笼士乃打造为充满社区精神的文化区，新加坡建筑师学会在今年1月至3月之间举办了设计比赛，邀请注册建筑师参与提交企划书，整修芽笼士乃三大地标，即芽笼士乃巴刹、如切大厦，以及芽笼路／樟宜路和芽笼士乃路／如切路的路口。

由BDP Architects建筑设计公司董事骆文伟（44岁）领导的团队成功脱颖而出，获准和人民协会、建屋发展局、国家环境局和陆路交通管理局一同设计并监督这个项目。

骆文伟受访时说：“在比赛期间，我们对芽笼士乃的历史和文化背景进行了深入的研究，也到访这些地方实地勘察，收集公众反馈，以更好地了解应如何重新设计目前尚未充分利用的空间，为它们注入新活力。”

根据该团队的获奖计划，芽笼士乃巴刹将增设一个人行道，以及衔接沈氏道公园连道的脚踏车专用道。如切大厦外的空地则将转化为一个多用途广场，可举办集市和文化活动。上述路口也将增设一个形似马来甘榜屋顶的拱门，象征该地区从一个马来人聚居地转型为充满活力的现代化社区。

国家发展部长李智陞以主宾身份应邀出席动土仪式和颁奖典礼时说，我国不应盲目追求不分种族（race-blind）的社会而忽略不同文化的独特性。新加坡社会以多元文化为核心，紧密团结，实行类似项目可帮助本地文化地标推陈出新，不断焕发新的活力。