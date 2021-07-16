新邮政智能信箱下周五起榜鹅苏芒巷试行

（早报讯）新邮政智能信箱首次试用获得热烈回响，下周五起将引入电商物流频繁的榜鹅社区，让96户居民使用。

新邮政今天上午在榜鹅西区苏芒巷（Sumang Lane）第226B组屋测试智能信箱“新邮宝”（PostPal），居民即日起可根据新邮政传单上的指示，在应用中注册使用智能信箱，待本月23日正式启用。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲说：“作为新加坡最年轻也最精通科技的选区，我们的居民经常上网购物，而新邮宝将大大惠及他们，特别是现在这种多数人都居家办公的时期。”

新邮宝自去年12月起展开为期一年的公共试验计划，其中由两座金文泰的组屋率先试用。约100户居民中，已有超过八成注册使用，促成2万份邮件的递送。

新邮政国内邮件和包裹业务负责人（Head of Domestic Post and Parcel Business）梁舒云指出，金文泰的居民大多比较年长，但对智能信箱却很感兴趣，且接受度高。因此，这次新邮政决定在较年轻的社区试行，了解不同群体对新邮宝的反应有何不同。

苏芒巷大牌226B的居民陈慧芳（32岁，护士）受访时表示，对新邮宝感到很兴奋，并对其中的科技感到惊叹。育有两名幼儿的陈慧芳经常上网购买玩具和衣物，因此认为这将为她带来许多便利。

她说：“我们现在都机不离手，有了这个信箱，我就不用去找钥匙，而且随时都能查看有否有邮件，非常方便。”

由于有居民反馈有时信箱无法侦测QR码，新邮政这次改进了软件，可容纳更大范围的手机亮度。另外，此次的智能信箱也更新了领取箱的门扇，居民只要轻推塑料门扇，就可拿出邮件。

有别于传统信箱，新邮宝不会为每个单位提供固定的信箱格子，信箱钥匙也将被应用中生成的独特QR码取代。有了智能信箱，居民能够同时购买多个较大型物件，不会有挤不进信箱的问题。

派送员将根据信件尺寸投入智能信箱，由系统进行自动分类。在邮件送达时，居民收到新邮政手机应用的通知，无须定时检查信箱，就能知道有多少个邮件待领取。

考虑到疫情防控，智能信箱仅提供网络教程，居民也可以通过专线和电邮询问及提供意见。也是榜鹅西区议员的孙雪玲透露，将进行社区活动鼓励居民使用新邮宝，并收集居民的反馈。

未来，新邮政将根据社区的居民特征和密集度，在更多地区试用新邮宝。