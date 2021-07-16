电梯与电动扶梯维修业者明年起须采用渐进式薪金模式

（早报讯）电梯与自动扶梯维修业者明年起须通过提升员工技能，让他们在取得职业发展的同时获得加薪。这是劳资政伙伴为吸引年轻人入行而达成的共识。

电梯与自动扶梯业劳资政事务小组今天（7月16日）发布报告，列明五种职业等级从后年7月算起未来六年的最低基本工资。其中，等级最低的助理维修专员，最低基本工资将从明年的1850元增至2028年的3080元。

根据报告，这是为了确保本地电梯与自动扶梯维修员可持续加薪，同时考虑到这个行业的外包性质，业者需要具体信息以制定合约价格，服务采购商也可拟定预算。

三年前，劳资政伙伴宣布为电梯与自动扶梯维修业实行渐进式薪金模式，但当时未强制实行，好让业者有缓冲时间。当时也未把自动扶梯维修员纳入薪金模式中。

劳资政小组说，许多电梯维修员其实也得维修自动扶梯，因此也把自动扶梯维修员包括在内。

报告显示，本地目前估计有3050名电梯与自动扶梯维修员，约1300是本地人，占总数不到一半。在本地维修员中，约一半为50岁以上。

参与劳资政小组工作的新加坡电梯公会会长李利添在记者会上说，按62岁或63岁的退休年龄计算，再过约10年，这个行业就会面临严重人手短缺，因此现在就得开始培养接班人。