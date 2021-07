3人里应外合骗国大逾33万元被控上庭

(早报讯)国大实验室执行员涉勾结2公司老板,里应外合欺骗国大逾33万元,3人今早齐齐被控。

贪污调查局昨天(7月15日)发表文告,国大高级二维材料中心(Centre for Advanced 2D Materials)的实验室执行员廖晋乐(33岁)、HOH Multitrade Pte Ltd and Laco Management Pte Ltd公司董事以及Ian OTM Services and GW Ways Enterprise公司老板颜怡安(34岁),和WJK Tan Trading公司以及Infinity Dynamic Consultancy and Services公司老板陈伟杰(33岁),今早被控贪污及欺骗罪名。

根据文告,廖晋乐和颜怡安从2017年11月到2020年2月期间,共谋欺骗国大。计划中,廖晋乐协助颜怡安旗下的公司获取国大给予的采购项目,两人事后分账。

有鉴于此,颜怡安的公司共从国大获得72个提供实验室器具和服务的项目,项目数额约19万6500元,但却货不对办,有时是货完全没到,有时是少给了。

此外,颜怡安被指提供廖晋乐虚假报价,意图误导国大将项目给予他的公司,而廖晋乐则是知情隐瞒。

除了颜怡安,廖晋乐也被指同时串通陈伟杰,从2019年3月到12月之间,使用同样计谋,协助陈伟杰取得国大的40个总额13万6700元的采购项目,但有时提供的器具数量却比指明的少。

同样的,陈伟杰也被指提供廖晋乐虚假报价,意图误导国大将项目给予他的公司。