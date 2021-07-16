一个月砍伤7猫 宏茂桥“虐猫狂”监12周

（早报讯）一个月内砍伤至少七只猫的宏茂桥“虐猫狂”昨天（7月15日）被判入狱12周，庭上揭露他有反社会人格，认为受害猫“只是流浪动物”才会想要“玩一玩”。主控官指他“肆无忌惮”地砍猫，纯粹只是为了将自己“变态的娱乐”建立在猫的痛苦上。

《联合晚报》日前报道，宏茂桥自今年4月25日指5月23日之间，接连发生多起社区猫遭人砍伤的事件。砍猫人的犯案手法极其凶残，伤势最严重的猫背部连挨两刀，被砍到皮开肉绽、血肉模糊。

廖伟良（译音，37岁）遭逮捕后，日前以七项虐待动物的罪名被控上法庭。他昨天承认三项罪名，余项交由法官考虑后被判刑。

根据案情，被告是在今年初发现自己对猫毛敏感，因此想要“剪猫毛”，同时想要“玩一玩”，认为“反正猫都只是流浪动物不是人”。

他在今年4月购买容易随身携带的美工刀，但他接近野猫时，就会突然拔出刀子把猫砍伤。

代表国家公园局的主控官指出，被告遭逮捕后被送入心理卫生学院接受三次接受精神评估，医生最终确认他患有自闭症，但是犯案的主要原因是因为他同时患有反社会人格，清楚知道自己砍伤猫的后果，并非精神失常。

精神科医生在评估报告中说：“他纯粹只是想把自己变态的娱乐，肆无忌惮地建立在动物的痛苦上。”