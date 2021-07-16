女郎危坐15楼围墙 被机警民防拉回

（早报讯）危坐组屋15楼围墙，女郎与警方对峙一个半小时后，被反应机警的民防人员一把捉住拉进组屋楼梯间，结束了一场闹剧。

这起闹剧发生在今早（7月16日）7时15分左右，读者致电《联合晚报》热线表示，有人在义顺9道第317B座组屋闹跳楼，民防和警察正在组屋楼下展开救援行动。

附近居民张先生（67岁，退休人士）受访时说，早上8时10分出门时，他就看见组屋楼下停了多辆警车和消防车，还有一辆救护车，许多居民正在围观。民防部队当时已在楼下铺设安全气垫，他往上一看，发现一名女子蹲坐在15楼的围墙上，场面惊险。

根据受访者提供的照片，女子时而蹲坐15楼楼梯间围墙，时而爬到隔壁单位的窗沿，场面相当惊险，间中只要稍有差池，女子分分钟可能摔得粉身碎骨。

不愿具名的15楼居民说，她一早就看见一队民防人员在走廊忙进忙出。她知道有状况，但没有听到任何吵闹声或叫喊声，更不知原来有人闹跳楼。

据居民说，民防人员和警员尝试跟女子沟通，但她不肯配合，双方僵持了一个多小时，民防人员才找到机会，趁女子一个不留神，冲上前把她牢牢捉住，一把将她从围墙上拉下。

警方在8时30分左右把女子带下楼离开，民防人员也收队。

民防部队受询时证实，今早7时20分接获通报，到现场后发现一名女子站在围墙上，他们第一时间在组屋楼下布置安全气垫，并把灾难拯救队（DART）调来支援。

警方表示，一名33岁女子在清醒情况下送院，并在精神健康法令下被捕。