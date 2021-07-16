超过400家转型为餐饮场所的夜间娱乐场所 须暂停营业两周

（早报讯）与越南籍陪酒女郎有关的KTV夜店感染群累计确诊病例激增至120起，成为本地目前最大活跃感染群。超过400家在冠病疫情期间改以餐饮业者身份营业的夜间娱乐场所，须从7月16日至30日暂停营业两周。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财今天（7月16日）在记者会上说，这400家场所将个别接获通知。下来两周，这些场所的所有职员将接受检测，当局也会检查它们的安全管理措施，只有在确保安全管理措施到位后，才会获准恢复餐饮服务。

根据卫生部文告，自去年10月起，夜间娱乐场所已不允许营业，而是在夜生活娱乐总商会的要求下获准转型为餐饮场所。“很遗憾的，一些违例业者滥用系统经营非法活动，其中三家餐饮业者已被新加坡食品局吊销饮食执照。”

黄循财说，另一个值得关注的问题是，这些看似持有效工作证件或社交探访准证的女子违规兼职陪酒女郎，为她们担保的新加坡人也可能没有提供准确信息给移民与关卡局，政府将对他们采取执法行动。

卫生部长王乙康指出，政府将竭尽所能针对夜店感染群采取围堵措施，包括隔离密切接触者，以及使用“合力追踪”和SafeEntry出入登记系统资料找出曾到访夜店的访客。

王乙康透露，过去三天有1664名夜店访客前往区域检测中心或公共卫生防范诊所（PHPC）自愿检测，目前有25人确诊。

他也坦言，目前最大的挑战是，政府没有关于夜店访客的完整信息，也不清楚他们去过哪些地方或目前身在何处。

贸工部长颜金勇说：“这是我们复苏道路上的一大挫折，我明白很多新加坡人会感到失望，因此我们必须迅速应对，以保护尚未完成冠病疫苗接种的人。”